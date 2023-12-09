中國海警南海「管控」菲3船 菲律賓：遭射八次高壓水砲

中國海警9日宣布「管控」進入南沙島礁領海的菲律賓公務員，菲方控訴遭至少八次高壓水砲射擊。圖為中國海警8月時在南海以水砲襲擊菲律賓補給船。（美聯社）

中國海警局9日上午公布對菲律賓3艘船隻實施「管控措施」後，菲律賓方面表示，其船隻至少遭到中國海警船以高壓水砲射8次並使用音波砲，批評中國非法行駛海上執法權，要求中方船隻立即離開。

根據中國官方通報，這次事件發生在民主礁（中國稱黃岩島）鄰近海域，中國海警依法對菲律賓3艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」。

而菲律賓國家安全委員會9日下午在臉書 貼出一則聲明，指出菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）9日執行人道主義任務，替南海民主礁附近30多艘菲律賓漁船提供石油 運補跟食品等雜貨。

菲律賓指出，當官方船隻行駛到距離民主礁1.4至1.9海里時，遭中國海警船使用高壓水砲阻攔，至少有8次之多，導致菲方船隻的通訊與導航設備損壞，此外中國還對菲方船隻使用了音波炮（LRAD），導致一些菲律賓船員暫時嚴重不適和喪失能力。

公開資料顯示，今年以來中國與菲律賓雙方頻頻在仁愛暗沙（中稱仁愛礁）、民主礁等南海爭議島礁產生衝突，8月後中國海警局開始不斷公布相關事件處置，多次官宣「依法驅離」、「有效規制」、「臨時性特殊安排」等措施，不過雙方在南海的緊張狀態並未緩解。

中國駐菲律賓使館首席館員周志勇公參（公使銜參贊）10月23日會見菲國外交部部長助理兼亞太司司長愛琳，就菲方船隻10月22日擅闖仁愛暗沙海域向菲方「提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對」。

周志勇強調，「仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土」，並再次敦促菲方重視北京關切，「信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，儘快拖走非法『坐灘』軍艦」。