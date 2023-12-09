文科生都是服務業？中國補教名師張雪峰再掀爭議

中國補教名師張雪峰近日再度掀起爭議，圖為張雪峰在抖音直播。（圖／截自抖音「張雪峰老師」）

中國知名考研補教業者張雪峰爭議再添一樁，近日他在直播時提到，「所有的文科專業都叫服務業，總結一個字就是「舔」再度引發許多網友不滿，儘管他已道歉，不過相關爭論仍持續，而數據也顯示，中國文科生的就業 率不及理科生的一半。

中國近年掀起考研、考公（公務員）、考編（編制）熱潮，專門輔導考研的張雪峰聲量也水漲船高，直播回答疑問時的許多話語相當「現實」，有時得到不少贊同，但也常惹出爭議。

張雪峰近日在直播時，說文科專業都叫服務業，並以「舔」來總結，引發中國輿論反彈，衝上社交平台熱搜前列。他在9日於微博 上道歉稱，「我是不是又說錯話了，對不起，對不起，我給大家笑一個！你們覺得哪個笑好看，我以後就怎麼笑。你看，我在幹嘛，我也在舔。可是我沒覺得這有什麼所謂的不好啊！！！ 」

此前，張雪峰才因為在回答家長疑問時，公開反對高考 考生填報新聞專業，稱如果自己孩子非要唸新聞系的話，「一定會把孩子打暈」，結果引來中國新聞學者、官媒「中國教育報」接連抨擊，但仍有人直言他說得對，在當前環境不會讓孩子念新聞。

這次張雪峰講的則是整個文科，同樣也引起不少反彈，據證券時報消息，中國人民大學公共管理學院教授、馬亮發布影片回應指，「張老師批評文科、自黑文科，我覺得更多的是他對文科現有的教育和培養體系不滿意。經常（有人）會說文科課程很水，談新文科建設也是希望改變這樣一個現狀，讓文科能夠強起來、硬起來」。

馬亮強調，「學科的差別很大，但是每個學科都有它的價值和優勢」，不能因為過去文科在培養人才方面有一些欠缺，就一直是這樣的刻板印象和有色眼鏡。

澎湃新聞的留言區中，一位網友直言，「舔，有點奴才的色彩了。文科人的腰板不是那麼軟的，你覺得李敖在舔？魯迅在舔？胡適在舔？文科人能推動社會進步的」。

藍鯨財經記者工作平台則發文引述多位專家學者說法指出，不認同張雪峰的說法，其言論「過於偏激、極端、片面」。

但文章也提到，文科生就業率確實低於理工科，智聯招聘「2022大學生就業力調研報告」顯示，2022年人文學科畢業生的就業簽約率僅12.4%，而理科、工科的就業簽約率分別為29.5%和17.3%。文科生工資水平也比理科生低人民幣1000元到2000元（約合美金140元至280元）。

就「文科生是服務業」的說法，官媒中新社旗下「國是直通車」在微博進行的調查顯示，有3100多人認為「難道不是嗎，我現在就是」，另有860人認為「理科生不舔嗎？」還有509人選擇了「太武斷，要看具體工作是甲方還是乙方」，另有347人認為「沒有這種感覺」。