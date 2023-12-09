新加坡「準接班人」黃循財：永遠不要押注中國衰弱

新加坡副總理兼財長黃循財8日表示，永遠不要押注中國衰弱，中國將繼續是能給雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。圖為中國國務院副總理丁薛祥（右）7日與黃循財（左）共同主持召開JCBC。新華社

中國疫後經濟放緩，引起外界擔憂增長前景，但新加坡 副總理兼財長黃循財強調，「永遠不要押注中國衰弱」，中國將繼續是一個能給雙邊合作帶來巨大機會的經濟體。

據新加坡聯合早報報導，黃循財8日結束為期四天的訪華行程前，在北京接受新加坡媒體採訪時，被問及國際機構預計中長期中國經濟增長將放緩，這會如何影響中新雙邊合作時，作出上述表示。

黃循財表示，中國經濟規模巨大，在先進製造業、綠色經濟等不同領域有很多優勢，而且還有如此巨大的市場，他因此認為，中國仍然是一個能為雙邊合作提供巨大機會的經濟體。

他說，新加坡對華投資 繼續保持非常好勢頭，房地產方面的投資確實少了，但對實體經濟的投資，包括製造業、物流、綠色經濟、可再生能源等領域，都保持非常好的勢頭，這說明了新中之間存在著機會，投資者、企業能看到這些機會。

他接著說，政府將通過中新雙邊合作聯合委員會（JCBC）以及其他合作機制，為這類互惠的夥伴提供框架。

黃循財從5日起訪問中國四天，他7日在天津與中國國務院 副總理丁薛祥共同主持JCBC會議，雙邊達成24項成果，包括進一步升級「自由貿易協定」議定書、30日互免簽證，以及開放在新加坡使用數位人民幣等。

黃循財此行早些時候還與中共中央財辦主任何立峰、國務院總理李強會面。