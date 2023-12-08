學者：未來中國經濟是否可期 取決政治干擾程度

今年中國經濟表現疲軟，又遭國際信評機構穆迪（Moody's）調降信用評等展望，作為全球第2大經濟體的中國經濟是否仍值得期待。（美聯社）

今年中國經濟表現疲軟，又遭國際信評機構穆迪（Moody's）調降信用評等展望，作為全球第2大經濟體的中國經濟是否仍值得期待，學者認為最大關鍵在於政治，包括外部如何處理美中關係、內部如何平衡經濟結構等。

中華經濟研究院今天舉行「當經濟預測碰上地緣政治風險」演講，主講人為元大寶華綜合經濟研究院創院院長暨前董事長梁國源。

梁國源提到，地緣政治已成經濟預測與企業經營領域顯學，台積電 創辦人張忠謀2019年在台積電運動會已提過，當和平時代，台積電安安靜靜作為供應鏈的一環，但世界不安寧之際，台積電變成為地緣策略者必爭之地。

梁國源指出，國際預測機構已審慎看待地緣政治風險納入量化模型的必要性，舉例而言，英國央行做經濟預測會考量地緣政治、經濟及政策不確定風險共3大面向，並已有建立相關量化指標，近年國際貨幣基金（IMF）等國際機構進行經濟預測時，也有將地緣政治風險考量在內。

談到對中國經濟的觀察，梁國源表示，已故中共 領導人毛澤東的年代，是比較「緊」的年代，改革開放是比較「鬆」的年代，2017年後中國又恢復比較「緊」的時代；中國在改革開放時期，經濟快速成長，但近年中共總書記習近平思想主導經濟發展後，成長已明顯趨緩。

梁國源認為，未來中國經濟是否能好轉、擺脫被市場持續看壞的命運，關鍵還是在於政治對經濟運作的干擾程度。

梁國源表示，首先，中國政府如何妥善處理與美國間日益走向競逐的關係、如何打消美國盟友與國際間對中國經濟版圖擴張的疑慮，將是影響中國經濟未來走向的一大關鍵。

其次，近年中國經濟愈發仰賴投資 拉動，消費動能占GDP比重相對減少，形成不均衡發展樣態，中國政府是否有意願及能力讓經濟擺脫過度仰賴投資支撐的結構，轉向更高的消費及更好的投資，也將左右中國經濟未來走向。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點