赴美設廠未及時披露 中國電池大廠遭警示約談

中國動力電池大廠國軒高科9月宣布與伊利諾州政府簽約，將斥資20億美元在該州設廠。安徽證監局今天通報，國軒高科因為未及時披露這項重大交易，遭該局出示警示函，董事長李縝被監管談話。（路透）

中國動力電池大廠國軒高科9月宣布與伊利諾州 政府簽約，將斥資20億美元在該州設廠。安徽證監局今天通報，國軒高科因為未及時披露這項重大交易，遭該局出示警示函，董事長李縝被監管談話。

國軒高科是全球前十大動力電池製造廠，近年持續在海外布局，迄今已宣布將在美國、德國、越南 、泰國、斯洛伐克等國設廠，但美國設廠計畫遭到共和黨與當地民眾的強力反對，如今又遭中國官方約談警告。

安徽證監局官網7日發布「關於對國軒高科股份有限公司採取出具警示函並對李縝、潘旺採取監管談話措施的決定」。

決定書顯示，經查，2023年9月7日，國軒高科與美國伊利諾州政府簽署了REV（重塑能源與車輛）補貼協議。對於該重大交易事項，國軒高科未及時披露，直至2023年10月12日才進行披露，違背了上市公司訊息披露的及時性要求，不符合「上市公司信息披露管理辦法」第24條的規定。

決定書並稱，國軒高科董事長李縝直接參與了與美國伊利諾州政府簽署協議的相關工作，董事會秘書潘旺作為公司訊息披露事務的具體負責人，二人未能按照「上市公司信息披露管理辦法」第4條的規定履行勤勉盡責義務，對公司相關違規行為負有主要責任。

決定書顯示，安徽證監局對國軒高科採取「出具警示函」的行政監管措施並記入證券 期貨市場誠信檔案。對李縝、潘旺採取「監管談話」的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

安徽證監局表示，國軒高科及李縝、潘旺應加強相關法律法規學習，依法履行訊息披露義務，杜絕此類違規行為再次發生。

所謂「監管談話」就是監督機關對被監管對象的違規或者涉嫌違規行為進行規勸或者批評的行為。