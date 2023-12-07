我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

股指中止連跌 那指上漲逾1%

非法吸金153億美元 中國網貸龍頭一審被判無期徒刑

中央社台北7日電

中國紅嶺創投董事長周世平被控向48萬餘人非法吸金人民幣1090億元（約153億美元），今天遭深圳市中級法院一審判處無期徒刑，並沒收個人全部財產。紅嶺創投曾經是中國P2P網路借貸平台龍頭。

中國P2P網貸平台曾經盛極一時，最高峰超過5000家，但2018年出現倒閉潮並爆發近萬人包圍中國銀保監員會陳情後，當局才加強查緝。2020年11月，官方宣布P2P網貸平台家數已歸零，但已造成無數投資人血本無歸。

據廣東省高級法院微信公眾號通報，深圳市中級法院7日對紅嶺創投電子商務股份有限公司董事長周世平等人非法集資案一審公開宣判。周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

此外，還有17名同案被告犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪，分別被判處有期徒刑11年至2年6個月，並處罰金。

據通報，法院審理查明，2009年至2021年，周世平等人透過在紅嶺創投網上平台發行融資標的，累計向48萬餘人非法吸收存款約1090億元。期間，周世平等人明知紅嶺創投資金缺口巨大，仍發布「消費理財」、「債權置換」、「紅盈寶」等虛假借款標的非法集資，所募資金主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司營運等無法產生利潤的成本支出。

此外，周世平還利用「投資寶」和「紅嶺資本線下理財」的實際控制人身分，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元。

法院認為，周世平等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。法院根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

據證券時報，紅嶺創投是深圳最早的P2P網貸公司之一，2009年創立，旗下的平台交易規模最高時逾4500億元、累計出借人超過274萬，規模遠超過其他平台，所以也有網貸平台「帶頭大哥」之稱。

紅嶺創投雖依靠全額墊付模式，吸引了許多投資者，卻也率先暴露出了大筆不良貸款，早在2015年就出現逾期爆雷風險。此後，紅嶺創投不斷傳出兌付的進展，然而，資產處置未能挽救危局，更沒能按約兌付給投資者。

2021年7月，周世平被深圳市警方採取刑事強制措施。2021年11月24日，深圳福田警方發布通告，周世平等74人分別依涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被逮捕。

投資 融資 微信

上一則

愈做愈大 中媒：小米汽車在多地招募零售門市主管

延伸閱讀

要有容忍義務？ 趙露思告酸民敗訴上熱搜

要有容忍義務？ 趙露思告酸民敗訴上熱搜
片場爆粗口影片外流… 趙露思告酸民敗訴 網喊真慘

片場爆粗口影片外流… 趙露思告酸民敗訴 網喊真慘
財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產

財產申報 趙少康存款7900萬 吳欣盈擁英國房產
製造飛機失事自拍逃生 加州YouTuber被判坐牢6個月

製造飛機失事自拍逃生 加州YouTuber被判坐牢6個月

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該

黃石公園10華人圍著拍照 野牛大怒衝撞 網友罵活該