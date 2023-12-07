非法吸金153億美元 中國網貸龍頭一審被判無期徒刑

中國紅嶺創投董事長周世平被控向48萬餘人非法吸金人民幣1090億元（約153億美元），今天遭深圳市中級法院一審判處無期徒刑，並沒收個人全部財產。紅嶺創投曾經是中國P2P網路借貸平台龍頭。

中國P2P網貸平台曾經盛極一時，最高峰超過5000家，但2018年出現倒閉潮並爆發近萬人包圍中國銀保監員會陳情後，當局才加強查緝。2020年11月，官方宣布P2P網貸平台家數已歸零，但已造成無數投資 人血本無歸。

據廣東省高級法院微信 公眾號通報，深圳市中級法院7日對紅嶺創投電子商務股份有限公司董事長周世平等人非法集資案一審公開宣判。周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

此外，還有17名同案被告犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵占罪，分別被判處有期徒刑11年至2年6個月，並處罰金。

據通報，法院審理查明，2009年至2021年，周世平等人透過在紅嶺創投網上平台發行融資 標的，累計向48萬餘人非法吸收存款約1090億元。期間，周世平等人明知紅嶺創投資金缺口巨大，仍發布「消費理財」、「債權置換」、「紅盈寶」等虛假借款標的非法集資，所募資金主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司營運等無法產生利潤的成本支出。

此外，周世平還利用「投資寶」和「紅嶺資本線下理財」的實際控制人身分，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元。

法院認為，周世平等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。法院根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。

據證券時報，紅嶺創投是深圳最早的P2P網貸公司之一，2009年創立，旗下的平台交易規模最高時逾4500億元、累計出借人超過274萬，規模遠超過其他平台，所以也有網貸平台「帶頭大哥」之稱。

紅嶺創投雖依靠全額墊付模式，吸引了許多投資者，卻也率先暴露出了大筆不良貸款，早在2015年就出現逾期爆雷風險。此後，紅嶺創投不斷傳出兌付的進展，然而，資產處置未能挽救危局，更沒能按約兌付給投資者。

2021年7月，周世平被深圳市警方採取刑事強制措施。2021年11月24日，深圳福田警方發布通告，周世平等74人分別依涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪被逮捕。