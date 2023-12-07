愈做愈大 中媒：小米汽車在多地招募零售門市主管

中國智慧型手機製造商小米的造車進成似乎正在加速中，第一財經指出，小米汽車發出多個涉及門市銷售的招募資訊。圖為小米汽車在新一期中國工信部目錄申報圖，該車由寶馬iX的設計師李田原先生操刀。（中國工信部官網）

中國智慧型手機 製造商小米 的造車進成似乎正在加速中，中國媒體第一財經指出，從中國招聘網站獵頭相關訊息上顯示，小米汽車發出多個涉及門市銷售的招募資訊，包括交付邀請專員、用戶管理、售後產品經理、零售門店主管、小米汽車店面銷售運營等多個職務。

報導綜合多方消息稱，小米汽車在通路建置、產品路測以及工廠擴建等方面都在同步進行。其中，北京、上海等地部分小米之家已開始展車擺放的確認工作。同時，消息指，小米汽車正在多個城市招募零售門市主管，目前小米汽車的投入越來越大，研發人員約3000人。

實際從中國求職網站獵投訊息上可看到，小米汽車發出多個涉及門店銷售的招募的消息，包括線上服務專家、交付邀請專員、用戶管理、售後產品經理、零售門店主管等職位。其中，零售門市主管工作地點涉及武漢、重慶、長沙、鄭州 、佛山、東莞、廈門等地。而測試工程師、品質保證工程師等職位也在公開徵才中。

另，報導提到，依規劃，小米汽車工廠分兩期建設。一期占地約72萬平方公尺，年產能為15萬輛，在今年6月竣工。而二期則預計在明年動工，於後年完工。目前，小米汽車一期工廠相關廠房已於6月12日通過驗收。

此外，報導引述小米內部人士稱，與小米手機、家居等科技產品打通的生態將是小米汽車一大特色。小米此前公開消息表示，10年內將在汽車領域投入100億美元，以全資模式佈局，為用戶提供完整的小米智慧生態，並佈局更豐富的智慧生活場景。

據了解，小米在10月舉行的新品發表會上發表了「澎湃OS」作業系統。該系統不只適用於手機等行動設備，未來也將配載於小米汽車上。

此前，小米集團總裁盧偉冰於第三季業績說明會上曾透露，小米汽車在明年上半實現量產的目標不變，目前進度符合預期，接下來還會有第二次冬測，並稱「按原目標上市沒有問題」。