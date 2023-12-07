傳小米雷軍有意投資足球隊武漢三鎮

小米集團董事長雷軍。（取自雷軍微博）

有自媒體發文稱，小米 董事長雷軍前往武漢 體育中心觀看武漢三鎮對陣浦項鐵人的亞冠比賽，並稱在有關部門的協調下，小米成為下賽季武漢三鎮潛在投資 人之一。對此，小米集團公關部總經理王化7日透過個人社交媒體發文闢謠。

據報導，武漢三鎮足球俱樂部成立於2013年，球隊主場位於武漢體育中心體育場。2020年12月，武漢三鎮奪得2020賽季中國足球協會乙級聯賽冠軍，此後連續獲得2021賽季中國足球協會甲級聯賽冠軍、2022賽季中國足球協會超級聯賽冠軍，2023年4月，斬獲2023年中國足球協會超級杯冠軍。

不過，因為球隊燒錢太兇，武漢三鎮面臨經營危機。2023年8月28日，武漢三鎮俱樂部通過社交媒體發布《要聞簡報》表示，俱樂部投資人日前來函再次確認，自2023年9月1日起，停止對武漢三鎮俱樂部投入資金。與此同時，武漢三鎮俱樂部投資人表示，截至2023年8月31日，俱樂部所有債權債務由投資人承擔，確保停止投入資金之日，俱樂部零負債；同意將其持有的三鎮俱樂部100%股權以零對價的方式無償轉讓。

武漢三鎮估計下個賽季將花費人民幣1.5億元至2億元，就在武漢三鎮缺錢之際，就傳出雷軍可能投資的傳聞，對於「小米成為下賽季武漢三鎮潛在投資人之一」的說法，小米集團公關部總經理王化7日通過個人社交媒體發文闢謠說：「據我所知雷總最近太忙了，沒有時間去看比賽，小米暫時沒有相關賽事投資計畫。」

按照目前賽程，下個賽季中超聯賽將於2024年3月1日啟幕。有媒體報導稱，武漢三鎮已按時遞交了准入材料，新賽季准入應該沒有問題。而俱樂部的資金自救，仍在進行中。