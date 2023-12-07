轉讓萬達電影後 王健林擬出售部分萬達商場

傳出萬達集團董事長王健林擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金，目前在和險資機構洽談。圖為上海金山萬達廣場。(記者林宸誼／攝影)

中國萬達集團近期動作頻頻。從先前的萬達商管上市未成，到6日放棄了對萬達電影的控股權。7日市場再傳出萬達集團董事長王健林擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金，目前在和險資機構洽談。

澎湃新聞報導，近期珠海萬達商管在和投資 人溝通的過程中透露，萬達集團擬出售旗下位於一、二線城市的萬達廣場以換取流動資金，目前在和險資機構洽談。但萬達方面並未透露接觸的險資機構為哪一家。

對於萬達的商業房地產 專案主要產品是城市綜合體，這種產品模式就是建造一個大型萬達廣場，旁邊配套建造一些辦公室、商店、住宅等，把配套物業進行銷售，用銷售產生的現金流投資持有的萬達廣場。

實際上，早在今年10月，險資機構大家保險 就曾收購了上海周浦萬達廣場。萬達集團退出上海萬達廣場置業有限公司股東名單，由上海家昇管理諮詢和蕪湖浦煜股權投資聯手接盤該公司100%股權。上海家昇管理顧問合夥企業由大家投資控股持股90.91%，大家人壽保險間接持股。

公開資訊顯示，成立於2007年11月的上海萬達廣場置業有限公司是周浦萬達廣場的專案公司。周浦萬達於2009年9月開業，是萬達在上海的第二個城市綜合體計畫。

根據萬達電影6日公告，公司實際控制人王健林擬將合計持有的公司控股股東北京萬達投資51%股權轉讓予上海儒意投資管理。

更值得關注的是，早在2023年7月，上海儒意影視製作以人民幣22.62億元的對價收購了北京萬達投資49%的股權。由於上海儒意投資和上海儒意影視為同一實控人，所以收購完成後「儒家」將對北京萬達投資實現全資控股，並藉此成為萬達電影的第一大股東。

因此萬達電影在最新公告中表示，若上述事項最終實施完成，將會導致公司控制權變更。

資料顯示，截至2023年6月30日，萬達電影在中國擁有已開業影院857家，上半年累計票房市佔率達16.8%，已連續14年位列全中國第一。而中國儒意先前就已出品了包括《羋月傳》、《瑯琊榜》、《你好，李煥英》、《北平無戰事》在內的多部影視爆款作品。

萬達頻現甩賣資產，有市場分析稱，或許是由於珠海萬達商管短期上市無望，萬達不得已變賣萬達電影股權來支付上市對賭協議所需資金。

萬達早前曾與投資人簽署對賭協議，最遲要在2023年底完成上市，否則需償還超人民幣300億元的股權回購款。

而就在上周，萬達商管先後被爆出向投資人徵求意見，擬將上市時間最晚延後至2026年，並有意引進新投資人等消息。