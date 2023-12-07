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中國兒科呼吸道病患多 部分合併流感與黴漿菌

中央社台北7日電
中國黴漿菌等呼吸道疾病激增引發關注，台灣也出現病例。（中央社）
中國黴漿菌等呼吸道疾病激增引發關注，台灣也出現病例。（中央社）

中國兒童感染呼吸道疾病人數仍眾多，有上海醫生表示，目前患兒以流感和肺炎黴漿菌感染為主，且近期以流感患兒較多，部分患者為合併感染。

中媒澎湃新聞今天報導，當前正處冬春季呼吸道疾病流行季節，上海大型兒童專科醫院就診人數較多，各級醫療機構增開診室。

以綜合型三甲醫院（最高級別醫院）龍華醫院為例，已經動員行政部門等具有兒科專業背景的醫務人員支援兒科門急診，急診和發燒門診24小時運行，兒科病房也已滿負荷運轉，在院患兒基本均為呼吸道感染性疾病。兒科醫生需要加班工作。

該院醫生李文說，目前患兒還是以流感和肺炎黴漿菌（中國稱肺炎支原體）感染為主，部分患者為合併感染。

她說，今年兒童呼吸道疾病流行時間來得比往年更早，大約從9月中小學開學後就開始，到現在仍在持續。目前為止，11月是一個就診高峰。

這名醫生表示，相比前一階段肺炎黴漿菌感染引發大量肺炎患兒，近期流感患兒較多，輸液（打點滴）區的患兒數量暫時有所下降。她認為這可能與流感以服藥為主有關，肺炎黴漿菌病程長且病情較複雜，需要補液治療的時間較長。

李文說，和往年相比，今年呼吸道疾病一是來得早，二是發展很隱匿。她發現，有些患兒即使沒有明顯咳嗽等症狀，但是CT檢查（電腦斷層掃描）已是肺炎，因此醫生也更加重視CT檢查。

流感 黴漿菌 支原體

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