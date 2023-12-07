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王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩

編譯陳曉慈／即時報導
緬甸軍政府副總理暨外長譚綏（左）6日於北京會見中共外事辦主任兼外長王毅（右）。新華社
緬甸軍政府副總理暨外長譚綏（左）6日於北京會見中共外事辦主任兼外長王毅（右）。新華社

近來緬北局勢動盪，緬甸軍政府副總理暨外長譚綏（Than Swe）6日於北京會晤中共外事辦主任兼外長王毅，尋求中國協助維穩，是軍政府首度公開向中國尋求政治支持。專家預期，北京將不會干涉緬甸內政，僅尋求衝突不擴及中國，以及遏止滇緬邊境的網路詐騙犯罪，整體而言將對緬將採取謹慎務實主義。

香港南華早報7日報導，據中國外交部聲明，譚綏向王毅表示，緬甸面臨諸多國內挑戰，期望持續獲得中國支持與協助，以促國內和平穩定。王毅則回應，中國不會介入緬甸內政，但期望緬甸實現民族和解，並盡快在憲法框架下繼續政治轉型進程。

自10月底以來，若干緬甸武裝團體在緬北撣邦、克欽邦及實皆省北部等地區發動聯合攻擊，中方曾數次表達擔憂，唯恐衝突擴及雲南。位於北京的全球化智庫資深研究員莫天安說，針對緬甸政治局勢，北京傾向呼籲穩定、尊重主權。他指出，中國秉持不干涉原則，但願意提供戰略性支持，以平衡區域安全利益。

東京早稻田大學專攻東南亞政治的馮嘉誠說，緬北武裝團體取得重大勝利後，軍政府便試圖強化與中國、印度和俄羅斯的連結，欲藉由拉攏北京，孤立武裝團體，使其失去外交支持。馮認為，北京的首要目標是避免緬北動盪擴大。中國9月已派外交部亞洲事務特使鄧錫軍訪緬，會見軍政府閣員。

馬來西亞智庫新亞洲戰略研究中心理事長許慶琦說，軍政府遭西方及周邊國家孤立，因此愈加倚賴中國，且需中國協助調停與武裝團體間的紛爭，以維繫自身政權，因北京對緬北武裝團體有著極大影響力。

許慶琦認為，雖中國不會直接干涉緬甸局勢，但將發揮影響力，協助維繫緬甸和平與安全，並確保在軍政府統治下，網路犯罪不會再度氾濫。他還提到，武裝團體摧毀了不少位於緬北的網路犯罪組織總部。

新德里尼赫魯大學國關教授辛赫（Swaran Singh）指出，近年來，北京尋求與緬甸軍政府保持距離，且針對電信詐騙及網路博弈等犯罪問題，抱持謹慎態度，在與緬的交涉上採取謹慎務實主義。

緬甸 王毅 東南亞

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