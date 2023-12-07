我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府擬新規 聘請互惠生簽證外籍保母 開銷恐翻倍

共和黨總統初選辯論 他再提讓台灣家庭擁槍

習近平考察後 上海自貿區制度型開放方案公布

中央社台北7日電
習近平在上海考察 返京途中在江蘇鹽城考察。（新華社）
習近平在上海考察 返京途中在江蘇鹽城考察。（新華社）

中共總書記習近平考察上海並宣示要全方位大力度推進改革和開放後，中國國務院近日印發推進上海自貿區高水準制度型開放的總體方案，表示要打造國家制度型開放示範區。

綜合新華社與中國網財經今天報導，中國國務院日前印發「全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案」，在上海自貿區率先構建與高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，打造國家制度型開放示範區，為全面深化改革和擴大開放探索新路徑、積累新經驗。

這項「總體方案」聚焦7個方面，提出80條措施：

一是加快服務貿易擴大開放。推動金融、電信等重點領域高水準開放，鼓勵金融機構和支付服務提供者率先推出電子支付系統國際先進標準。支持依法依規引進境外電子支付機構。支持跨國公司設立資金管理中心。

二是提升貨物貿易自由化便利化水準。優化完善進境修理貨物、商用密碼產品、醫療器械、葡萄酒等特定貨物進口管理，試點實施簡化境內檢疫程序、擴大預裁定申請主體等便利化措施。

三是率先實施高標準數位貿易規則。支持上海自貿試驗區率先制定重要數據目錄。企業和個人因業務需要確需向境外提供數據，且符合國家數據跨境傳輸安全管理要求的，可以向境外提供。探索建立合法安全便利的數據跨境流動機制。

四是加強智慧財產權保護。加大商標、專利、地理標誌等保護力度，進一步加強行政監管和司法保護，全面提升智慧財產權保護能力。

五是推進政府採購領域改革。接軌國際通行規則，構建規範透明、科學嚴密的政府採購管理體系。

六是推動相關「邊境後」管理制度改革。深化國有企業改革，加強勞動者權益保護，支持展開綠色低碳領域國際合作，鼓勵環境產品和服務進出口，營造公平、透明、可預期的發展環境。

七是加強風險防控體系建設。完善監管規則，健全權責明確、公平公正、公開透明、簡約高效的監管體系，推進全流程監管。

「總體方案」要求，上海市政府要強化主體責任，推進各項措施落實。國務院有關部門對確需制定具體意見、辦法、細則、方案的，應在此方案印發之日起一年內完成。商務部要組織展開成效評估，支持上海總結成熟經驗並及時複製推廣。

國務院 商務部 習近平

上一則

秦剛恐已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福也有關

下一則

王毅見緬軍政府外長 緬尋求中國助邊境維穩

延伸閱讀

秦剛恐已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福也有關

秦剛恐已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福也有關
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
大西洋雜誌：拜登對中打擊更狠 習近平盼川普贏2024大選

大西洋雜誌：拜登對中打擊更狠 習近平盼川普贏2024大選
三中全會遲遲未開 學者：對習近平來說是「雞肋」 不開也罷

三中全會遲遲未開 學者：對習近平來說是「雞肋」 不開也罷

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03

超人氣

更多 >
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情