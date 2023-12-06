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麥當勞衝快速展店 目標5萬家 計畫每年在中國開1000家

編譯季晶晶／即時報導
麥當勞計畫快速擴張，全球分店數到2027年增加到5萬家。（路透）
麥當勞計畫快速擴張，全球分店數到2027年增加到5萬家。（路透）

麥當勞將進行其歷來速度最快的擴張，全球分店數預計2027年增加到5萬家，遠多於現在的4萬1000家。該公司計畫每年在中國新開1000家餐廳。

麥當勞正全力衝刺今年展店2000家的目標。執行長Chris Kempczinski受訪表示，部分新店面可能只有得來速或外送服務，但絕大多數會是有用餐區的傳統形式。

根據麥當勞周三發布的聲明，新餐廳開幕將使今年來自直營店和加盟店的銷售增加2%，2024年之後每年增加2.5%。按照這個增速，今年的整體銷售可達1300億美元，光是美國就超過500億美元。

擴大展店是五年發展計畫的一部分，中國市場一年要新開1000家餐廳。該計畫還包括重新設定行銷策略、改進漢堡在內的核心菜單產品，以及強化數位通路，包括外送 、行動應用程式和自助點餐機等。

財務長Ian Borden周三向投資人說明，麥當勞計畫到2027年在美國展店900家，國際市場1900家，大約有7000家分店會開在由授權發展商或關係企業負責餐廳營運的國家。

全球顧客長Manu Steijaert說，這家速食連鎖店巨擘過去10年已展店5000家，成長最多的是中國大陸和巴西等國，而美國、西歐和其他市場則是重新裝潢現有店面。但他補充，市場需求已超過麥當勞的量能。

麥當勞也希望，到2027年，顧客忠誠計畫的用戶能有2.5億90天活躍顧客，多過現在的1.5億。屆時來自顧客忠誠計畫用戶的整體銷售能達250億美元，高於現在的200億美元。美國和加拿大忠誠計畫會員的消費金額是其他顧客的兩倍。來店消費次數也多出15%。

這家總部在芝加哥的公司預計，2024年營業利潤率會在40%左右，與過去兩季類似，但隨後幾年持續升高。明年資本支出預估是25億美元，然後每年再多增加3億到5億美元，直到2027年底。

麥當勞 投資 巴西

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