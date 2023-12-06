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歐盟不接受貿易不平衡 中外交部：不刻意追求貿易順差

記者林宸誼／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

中歐領導人會晤將在北京舉行，不過歐盟委員會主席范德賴恩表示，歐盟不會接受對華貿易長期不平衡。中國外交部發言人汪文斌6日表示，中國從不刻意追求貿易順差，相反的是透過積極舉辦展會，歡迎各國共享中國14億多人口的超大市場。

觀察者網報導，汪文斌指出，中國從不刻意追求貿易順差，相反的是透過積極舉辦中國國際進口博覽會、國際供應鏈促進博覽會，持續推進高水準對外開放，歡迎各國更好共享中國14億多人口的超大市場。」

汪文斌表示，中歐貿易現況是宏觀經濟環境、國際貿易條件和雙方產業結構共同影響的結果。貿易數據也無法反映全球產業鏈供應鏈融合下中歐貿易的利益分配格局，在華歐超過三分之一的出口量返銷歐洲。表面上看，中國擁有順差，但實際上相當一部分的利潤是由歐方享有的。

汪文斌指出，買賣是雙方的事。如果歐方一方面在對華高技術產品出口方面施加嚴苛的限制，另一方面又希望大幅增加對華的出口，這恐怕不太合常理。

汪文斌強調，無論是解決歐洲面臨的突出問題，還是有效應對全球性挑戰，中國都是歐盟值得信賴且不可或缺的夥伴。透過對話協商妥處分歧，是中歐關係發展的重要經驗。

汪文斌提到，希望歐方同中方相向而行，為中歐領導人會晤成功舉行營造良好氛圍，為中歐關係健康穩定發展做出共同努力。

歐盟 供應鏈 利潤

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