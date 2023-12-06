我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學爆槍擊 警：嫌犯已身亡 數人受害

4種家用品 勿用洗碗精清潔

NHK專訪 周庭：對自我人身安全最感不安

中央社東京6日綜合外電報導
前香港眾志副秘書長周庭宣布棄保後，香港特區政府揚言將對其全力追捕、終身追捕。（美聯社）
前香港眾志副秘書長周庭宣布棄保後，香港特區政府揚言將對其全力追捕、終身追捕。（美聯社）

流亡加拿大的前「香港眾志」成員周庭今天接受日本放送協會（NHK）專訪時說，「最感不安的就是自己的人身安全」，表明擔心自身行動會不會被中國當局掌握的目前心境。

周庭3年前因與抗議活動有關遭判刑後，雖然在2021年出獄，但她今年12月3日在社群網站上發文表示已在9月離開香港，目前人在加拿大多倫多。

周庭今天接受NHK專訪談到過去在香港時的狀況說，她因為港版國安法逮捕，令她感到非常恐怖，甚至罹患創傷後壓力症後群（PTSD），「對於會不會再被警察逮捕感到恐懼」。

除了提到護照被有關當局沒收的那段經歷，周庭也說「有一種想要改變的心情，所以想到加拿大的大學留學」，說明決定赴加拿大念書的理由。

談到來到加拿大後的心境，周庭說，現在最擔心的就是在海外的中國秘密警察，「最感不安的就是自己的人身安全」。

至於決定不再返回香港，周庭說，香港是她的家，所以這是一個非常痛苦且困難的決定，「但是，如果某天香港能變成保障自由與人權的地方的話，我還是想回香港」。

周庭說，過去3年來她很清楚「從恐懼中得到的自由」究竟是什麼，日本民眾擁有習以為常的民主、自由與人權保障，「珍惜這些很重要」。

周庭 香港 加拿大

上一則

經濟差…中國青年紛紛移民海外 首選泰國 「感受希望」

延伸閱讀

決策自主權遭侵蝕 穆迪降香港信用評級展望至「負向」

決策自主權遭侵蝕 穆迪降香港信用評級展望至「負向」
港生閱讀能力跌出全球十大 科學成績升2位 教育平等第2

港生閱讀能力跌出全球十大 科學成績升2位 教育平等第2
直播發文杯葛區選 香港前電台主持遭通緝

直播發文杯葛區選 香港前電台主持遭通緝
國產C919 下周翱翔維多利亞港 專家料趁國際會議展實力

國產C919 下周翱翔維多利亞港 專家料趁國際會議展實力

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭
未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低

未來需求大又可在家上班 這個高薪工作壓力低
4種家用品 勿用洗碗精清潔

4種家用品 勿用洗碗精清潔
2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」