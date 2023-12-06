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中國團隊發現1.3億年前蚊子 科學家：無法重現侏儸紀

記者廖士鋒／即時報導
中國科學院南京地質古生物研究所的團隊近日在國際期刊發表對已知最早文字的研究成果，揭露1.3億年前的蚊子構造。（圖／取自中科院南古所微信公眾號）
中國科學院南京地質古生物研究所的團隊近日在國際期刊發表對已知最早文字的研究成果，揭露1.3億年前的蚊子構造。（圖／取自中科院南古所微信公眾號）

中國科研團隊在古生物學的研究傳出新進展，在琥珀中發現了目前已知最古老的蚊子，並揭露雄性的蚊子在當時也是吸血蚊子，與目前雄蚊無法在人體上吸血，有根本的差異。至於這次發現的蚊子能否重現電影「侏儸紀」情節，科學家則直言不可能。

中國科學院南京地質古生物研究所微信公眾號於5日發文揭露這項研究，文章指出，研究是由中科院南古所的黎巴嫩籍研究員丹尼．阿札（Dany Azar）領銜，由法國自然博物館教授A. Nel，南京古生物所研究員黃迪穎，以及美國自然歷史博物館教授M. Engel等合作完成，並已發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊。

文章指出，團隊在距今約1.3億年前的黎巴嫩琥珀中發現了已知最古老的蚊子化石，證明了在蚊科演化的早期階段，雄性的蚊子也是吸血的，昆蟲的早期吸血行為比世人想像的更為複雜。

這次的研究成果來自於精美的兩塊琥珀，研究人員通過南京古生物所的雷射共聚焦顯微鏡、螢光顯微鏡等先進科學儀器的仔細觀察，發現這兩隻雄蚊均保存了特有的刺吸式口器：包括呈尖銳三角形的下顎及延長的具有小齒的構造等，此次發現的雄蚊刺吸式口器推測在1.3億年前雄蚊也是吸血昆蟲。而現今僅雌蚊具有刺吸式口器用於吸血，而雄蚊口器退化則多吸食花露。

過去關於蚊科最早的化石記錄來自於距今約1億年前的白堊紀中期。此次發現的琥珀化石中的兩隻雄性蚊子距今約1.3億年，將蚊子的化石記錄提前了近3,000萬年。

而這項研究也引起中國網友的興趣，認為可以像是電影「侏羅紀公園」中的情節，科學家利用琥珀中蚊子吸食的血液，複製出大量的恐龍。對此，北京青年報6日引述參與研究的南京地質古生物研究所研究員黃迪穎說法指出，就算這些蚊子吸食了恐龍的血液，但DNA有一定的「保質期」，哪怕距今1,000萬年的古生物，要提取DNA都幾乎是不可能的事情，更不要說1.3億年前的蚊子了。

博物館 恐龍 DNA

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