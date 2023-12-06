中國團隊發現1.3億年前蚊子 科學家：無法重現侏儸紀
中國科研團隊在古生物學的研究傳出新進展，在琥珀中發現了目前已知最古老的蚊子，並揭露雄性的蚊子在當時也是吸血蚊子，與目前雄蚊無法在人體上吸血，有根本的差異。至於這次發現的蚊子能否重現電影「侏儸紀」情節，科學家則直言不可能。
中國科學院南京地質古生物研究所微信公眾號於5日發文揭露這項研究，文章指出，研究是由中科院南古所的黎巴嫩籍研究員丹尼．阿札（Dany Azar）領銜，由法國自然博物館教授A. Nel，南京古生物所研究員黃迪穎，以及美國自然歷史博物館教授M. Engel等合作完成，並已發表在《當代生物學》（Current Biology）期刊。
文章指出，團隊在距今約1.3億年前的黎巴嫩琥珀中發現了已知最古老的蚊子化石，證明了在蚊科演化的早期階段，雄性的蚊子也是吸血的，昆蟲的早期吸血行為比世人想像的更為複雜。
這次的研究成果來自於精美的兩塊琥珀，研究人員通過南京古生物所的雷射共聚焦顯微鏡、螢光顯微鏡等先進科學儀器的仔細觀察，發現這兩隻雄蚊均保存了特有的刺吸式口器：包括呈尖銳三角形的下顎及延長的具有小齒的構造等，此次發現的雄蚊刺吸式口器推測在1.3億年前雄蚊也是吸血昆蟲。而現今僅雌蚊具有刺吸式口器用於吸血，而雄蚊口器退化則多吸食花露。
過去關於蚊科最早的化石記錄來自於距今約1億年前的白堊紀中期。此次發現的琥珀化石中的兩隻雄性蚊子距今約1.3億年，將蚊子的化石記錄提前了近3,000萬年。
而這項研究也引起中國網友的興趣，認為可以像是電影「侏羅紀公園」中的情節，科學家利用琥珀中蚊子吸食的血液，複製出大量的恐龍。對此，北京青年報6日引述參與研究的南京地質古生物研究所研究員黃迪穎說法指出，就算這些蚊子吸食了恐龍的血液，但DNA有一定的「保質期」，哪怕距今1,000萬年的古生物，要提取DNA都幾乎是不可能的事情，更不要說1.3億年前的蚊子了。
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