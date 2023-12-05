我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參謀長聯席會副主席：美堅定挺以、烏、台灣 國會可資助

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

小米14手機還在缺貨 緊急加單40%

記者林茂仁／即時報導
小米14手機還在缺貨，緊急加單40%。圖為在印度孟買一名男子走過小米門市。路透
小米14手機還在缺貨，緊急加單40%。圖為在印度孟買一名男子走過小米門市。路透

《科創板日報》報導，據供應鏈多個消息來源透露，小米14系列手機缺貨情況尚未緩解，小米又緊急加單40%，加單為小米14全系列款式，並非鈦金屬等某個特定款式。

此前小米14手機傳出缺貨較嚴重的是最貴版本小米14Pro鈦金屬特別版，在12月4日，小米集團公關部總經理王化在轉發小米集團副總裁、中國區總裁王曉雁微博時表示，小米14Pro鈦金屬特別版正在補貨階段，並要求各大通路不得加價銷售。

消息顯示小米14系列手機缺貨的情況依舊沒有緩解的跡象，部份消費者若想要買到特定款式如鈦金屬特別版，甚至要加價才能買到，這是以往小米手機罕見的情況。

小米14系列是第一款搭載小米自研作業系統「澎湃OS」的手機，於10月26日晚發表，10月31日晚8點正式開啟首銷，以雷軍證實小米14銷量超過百萬支的時間點計，小米新機銷量突破百萬支用時一周，或創下大陸國產手機新紀錄。

值得注意的是，小米14的首日銷量甚至超過了iPhone 15Pro，同時也打破了京東最近一年來的單品銷售記錄。在發售僅10天的時間裡，小米14系列的銷量已經突破了144萬支，創下了小米高端旗艦銷量的新紀錄。

這款手機發表至今，「缺貨」已經成了最常出現的形容詞，小米董事長雷軍11月7日在微博與網友互動時稱，小米14系列銷量已超過100萬支，缺貨嚴重，正在催單。小米之家門店店員當日透露，目前已經是第三批補貨了，小米14Pro機型全線缺貨。此前11月5日，雷軍還在微博發文透露，小米14Pro鈦金屬特別版生產正在催單。

小米 微博 供應鏈

上一則

經濟欠佳工作壓力大 中國青年紛移居海外 首選泰國

下一則

印度藏傳佛寺籲施壓中國 釋放班禪喇嘛

延伸閱讀

蔚來汽車擺脫9年來代工模式 獲獨立造車資格

蔚來汽車擺脫9年來代工模式 獲獨立造車資格
小米汽車申請首款汽車SU7商標

小米汽車申請首款汽車SU7商標
當年獲2000元獎學金 發誓萬倍奉還…最狂校友雷軍 捐武大13億人民幣現金

當年獲2000元獎學金 發誓萬倍奉還…最狂校友雷軍 捐武大13億人民幣現金
雷軍捐武大13億 創中國高校單筆捐款紀錄

雷軍捐武大13億 創中國高校單筆捐款紀錄

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人
仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」

仇亞？華人留學生走洛杉磯街頭 慘遭子彈「爆頭」
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘

上市僅3周 爾灣三屍凶宅 195萬現金成交 買家超神秘