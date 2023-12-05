赴中國發展 台灣網路作家羅森傳遭重判逾12年

前往中國發展的台灣網路作家羅森，在失蹤逾一年後，傳出遭中國法院重判逾12年。(取自捜狗百科)

前往中國發展、擅長玄幻武俠及成人輕小說的台灣網路作家羅森，自去年下半年起失聯至今已超過1年，日前更傳出已遭中國法院重判逾12年，引發關注。但有關刑期及判決理由等訊息目前尚無法證實。

對此，海基會表示，目前尚未接獲家屬任何尋求協助的訊息，如家屬有進一步聯繫，將全力協助。

根據兩岸網友反映，本名廖孟彥的羅森，其在中國經營多年的「阿米巴星球」網站自2022年9月起即無法進入；而羅森本人的新浪微博 帳號，最後一條發文則停留在2022年11月12日，至今未再更新；今年2月，他的一些中國讀者曾在他的發文下方詢問他是否安好，但都沒有獲得回應。

至於羅森被判刑的原因，目前說法不一。綜合網友看法，較多人認為是他的小說內容涉及情色，且中國多名和羅森同樣撰寫成人輕小說的網路作家也在同一時期被捕，網站也被封。

另有網友認為，羅森與中國網路作家合夥經營的「阿米巴星球」被指控利用地下金流收費，觸犯相關金融法令；還有人指出，羅森等作者在沒有取得官方許可下擅自出版電子書，加上內容涉及情色，導致作品及出版平台同遭取締，且鋃鐺入獄。

一名中國網友在11月30日率先貼文，指「阿米巴（星球）的判決可能出了」，「據說一審，羅（森）12年9個月」，其餘3名作家也各被判刑10年、8年及6年。這一貼文在12月1日被台灣網友轉貼在BBS社群平台批踢踢（PTT）上，消息自此傳開，引發議論。

有台灣網友表示，羅森著眼於來自中國的簡體中文小說付費比重超過8成，遠高於台港的繁體中文圈，但中國讀者往台灣付費卻因層層限制趨於困難。為便於收益入帳，加上本身是「忠實的大中國支持主義者」，於是多年前便轉往中國發展。

儘管如此，羅森仍曾在微博抱怨中國的創作環境。其中一篇提到，「拍霸王別姬（電影）的時候，人家擔心題材禁忌，那時哥哥（指張國榮）還在，他說現在是九二年，不是二九年。那時他肯定沒想過，2029年會是怎樣的？明星不重要，藝人不重要，但我們距離八套樣板戲的時代才多久？會不會重回那時代？我覺得這很重要」。

今年2月7日，中國公安部網安局發文指出，有電子版「屬於典型的披著玄幻小說外衣，實際傳播淫穢色情信息的小說」在部分中學生族群流傳，且在一個名為「河X小說」的違規app（應用程式）上銷售，背後有一個「組織嚴密、分工明確、共同分贓的犯罪團夥」，「廖某某」和杜某某為團夥主要負責人。

2022年12月20日，安徽省淮北市網安部門聯合當地公安分局開展抓捕，在多地抓獲犯罪嫌疑人16名，內含小說作者12名，涉案金額人民幣500餘萬元（逾70萬美元）。

至於上述的「廖某某」是否就是羅森，目前無法確定。而在網文圈，「河圖文化」是經營成人小說的知名線上網站，其經營者「太古河圖文化有限公司」的代表人即為廖孟彥，公司設在台北。