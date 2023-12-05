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港警安排「反送中」中槍者 上國安節目談更生

中央社台北5日電
曾志健2019年以棍狀物品攻擊防暴警員持槍右手，被實彈擊中其左胸，香港大學學生會校園電視錄到警員開槍一刻。(取自Wikimedia@Campus TV, HKUSU香港大學學生會校園電視)
曾志健2019年以棍狀物品攻擊防暴警員持槍右手，被實彈擊中其左胸，香港大學學生會校園電視錄到警員開槍一刻。(取自Wikimedia@Campus TV, HKUSU香港大學學生會校園電視)

2019年香港反送中」運動期間遭港警開槍射傷的曾志健，企圖潛逃台灣時被捕，其後被判囚47個月。港警近日安排正在服刑的曾志健接受國安法節目訪問，他在影片中稱，參加更新計畫，學會了避免被人煽動。

根據香港警方官方臉書5日發布，香港無線電視台11月底開播國安法資訊節目「有法安國」，宣稱「旨在加強市民對國安法的認識、糾正市民對法例的錯誤認知以及增強市民對維護國安的認同。」

節目結尾出現「資料贊助：香港警務處」的字句。

最新一集的主角是在反送中期間中槍的22歲青年曾志健。2019年10月1日，當時就讀中學的他，在街頭示威被一名警察近距離開槍射傷。

據當時港媒報導，警方指事發時有大批「暴徙」圍毆警察，更使用尖頭硬物，而其他警察嘗試拯救同袍，反被襲擊。警察在受襲下才開槍。

其後曾志健與另外3名年輕人被捕，他們因缺席法庭聆訊被發出拘捕令。2022年，他們準備搭乘快艇潛逃台灣時被捕。

今年10月，曾志健因涉及暴動及潛逃兩宗案件，被法庭判囚47個月。

正在服刑的曾志健被安排在「有法安國」講述自己參與「反送中」運動及潛逃經過，從節目畫面只看到其背面，看不到面貌。

曾志健說，「因為當時的氛圍好像越來越激烈，所以看到每個人都這樣做的時候，就越走越前」。

節目形容，曾志健由起初單純上街支持，之後「更有人向他提供裝備」，「參加非法集結」變成慣性。

曾志健中槍被捕保釋後，透過同案被告認識中間人，遊說他棄保潛逃，於是將全部積蓄港幣10萬元（約1.2萬美元）交給對方安排。

曾志健說，期間經歷過沒有電、糧食不足等。中間人最後安排他們乘船離開香港時，被警方拘捕。

曾志健並稱，自己參與了「沿途有『理』」更新計畫，學會了管理情緒，做事前要想清楚，「避免被人煽動和唆擺（使），最後承擔後果的都只有自己和家人。」

香港 反送中 快艇

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