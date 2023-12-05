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穆迪將中國信評展望調降至負面 中方：沒必要擔憂

中央社台北5日電
國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國政府信評展望調降至「負面」。（路透）
國際信用評等機構穆迪（Moody's）將中國政府信評展望調降至「負面」。（路透）

國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天將中國政府信評展望調降至「負面」後，中國財政部表示「失望」，強調中國宏觀經濟持續恢復向好，財政收入保持恢復性增長，穆迪的擔憂是沒有必要的。

穆迪5日發表報告，維持中國政府信用評等為「A1」，但評級展望從穩定調降至負面，意味穆迪未來將考慮調降中國信評。

對此，中國財政部官網5日下午發布「答記者問」回應。

中國財政部有關負責人稱，穆迪作出調降中國主權信用評等展望的決定，對此，「我們感到失望」。今年以來，面對複雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好，高品質發展穩步推進，尤其是第3季以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計第4季中國經濟將保持「回升向好」態勢。

中國財政部有關負責人並稱，中國政府財政收入保持恢復性增長。前3季，全國一般公共預算收入年增8.9%，其中，全國稅收收入增長11.9%。地方財政收入普遍保持正增長，地方一般公共預算收入年增9.1%，近半數地區增速達到兩位數。

這位負責人說，上述事實均表明，中國經濟正在轉向高品質發展，中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。「穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。」

針對穆迪這次提出對地方債務的擔憂，中國財政部有關負責人表示，中國防範化解地方政府債務風險的制度體系已經建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到「初步遏制」，地方政府債務處置工作取得積極成效。

這位負責人稱，截至2022年末，中國地方政府法定債務餘額35.1兆元（人民幣，下同，約4.9兆美元），加上納入預算管理的中央政府債務餘額25.9兆元，全國政府債務餘額61兆元。按照中國國家統計局公布的2022年GDP初步核算數121.02兆元計算，全國政府法定負債率（政府債務餘額與GDP之比）為50.4%，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家。

針對穆迪提出房地產業調整對地方財政的影響，中國財政部有關負責人則稱，近年來，受房地產市場影響，房地產相關稅收有所下降，但其占地方一般公共預算收入的比重沒有大幅回落。總的看，房地產市場下滑給地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。

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