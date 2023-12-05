湖南汝城書記下車墜江身亡 官方僅稱突發事故

黃四平（右三）4日到濠頭鄉調研，在途徑漚江下游的花木橋水庫附近時下車，來到了數十公尺外的江邊，此後便墜入了江中。（圖／取自微博＠澎湃新聞）

中共 湖南省汝城縣委書記黃四平4日赴地方考察期間，突然獨自下車走到江邊墜江身亡。當地官方今天公告僅稱，黃四平因「突發事故」不幸逝世，未說明墜江原因，引發社群議論。

在此之前，湖南省郴州市紀委監委11月7日通報，汝城縣委副書記、縣長周小陽因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

中共汝城縣委辦公室5日發布公告稱，郴州市人大常委會副主任、汝城縣委書記黃四平在下鄉調研返回途中因「突發事故」於12月4日下午3時31分不幸逝世，享年55歲。

陸媒澎湃新聞今天率先披露，黃四平出事地點位於汝城縣濠頭鄉豐坑村。據當地多名知情人士稱，黃四平4日從縣城來到濠頭鄉調研。中飯後的下午1時左右，黃四平坐車沿007縣道返回縣城，途經漚江下游的花木橋水庫附近時，黃四平下車，來到數十公尺外的江邊，此後墜入江中。

據報導，事發後，隨同人員下水搶救，鄉村幹部也趕來營救，把黃四平從約3公尺深的水中撈上岸。濠頭鄉衛生院醫護人員趕到現場實施急救，此後黃四平被送往汝城縣人民醫院，經搶救無效死亡。事發後，當地公安等部門到現場展開調查。

上游新聞報導，今年55歲的黃四平，湖南郴州市北湖區人，2018年5月調任汝城縣委書記，可謂臨危受命；而今主政5年半，意外辭世，令人震驚。

報導指出，2018年5月，時任汝城縣委書記方南玲，因罔顧作為國家級貧困縣的實際，大規模舉債修建大批「形象工程」、「政績工程」，因而遭到免職。當時汝城縣正處於脫貧攻堅進入啃硬骨頭的衝刺期，時任桂陽縣縣長的黃四平前來「救火」，出任汝城縣委書記。

據湖南日報報導，黃四平上任伊始，馬不停蹄走遍全縣80個貧困村，進村入戶摸實情，現場辦公解難題，扎實推進脫貧攻堅。其後，汝城縣以零漏評、零錯退、98.7%的認可度，實現脫貧摘帽。

2021年4月，黃四平被湖南省委省政府授予「湖南省脫貧攻堅先進個人」的稱號。

黃四平在墜江前4天還現身公開活動。據報導，11月30日，汝城縣延壽瑤族鄉「一張借據的承諾」專題陳列館舉行掛牌儀式，他為該陳列館揭牌。

黃四平突然墜江身亡，中媒報導以及官方通報皆未說明原由，今天在社群平台引發網友議論。