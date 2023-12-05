跟SpaceX差在哪裡？中國國營太空集團：整體大而不強

中國航天科技集團近日強調，自身與SpaceX差異在於自己大而不強。圖為神舟17號於2023年10月26日升空。（圖／取自「大漠問天」微信公眾號）

中國最大的航太 國企「中國航天科技集團」近日在旗下媒體，罕見就與美國知名航太公司SpaceX 之間的差距表示，中國航天科技集團整體上「大而不強，大而不優」。

中國航天科技集團1日在其下直屬單位「中國航天報」上發表署名「航科軒」的文章「自覺增強憂患意識 加快建設航天強國」。當中提到，與SpaceX相較，「集團公司在發展理念上、科研生產模式上、關鍵核心技術上、品質效率效益上存在明顯差距和不足，整體上大而不強、大而不優，這與我們在航天領域率先實現強國目標還相去甚遠」。

文章強調，每個航天人「對此要懷有深深的危機感，堅決克服驕傲自滿的情緒，堅決摒棄盲目自大的心態，永不自滿、永不自大」，並要求增強憂患意識，堅持問題導向，深刻理解、準確把握航天強國現代化建設的內涵特徵。

文章要求要全面提升進出太空 能力，瞄準高性能、低成本、遠距離、快響應、智能化等方面，推動航天運輸系統技術升級與更新換代，實現「經濟、機動、快速、可靠」進出太空，支撐低成本太空利用目標實現。

同時，文章重申要在2030年前實現中國人首次登陸月球，實施包含嫦娥六號、七號、八號任務在內的探月工程四期，實施火星採樣返回任務。並提出要全面提升管控太空能力。

此前在1月18日，中國航天科技集團有限公司發布藍皮書指出，航天科技集團2023年計畫安排60餘次宇航發射任務，發射200餘個航天器，開展一系列重大任務。官方強調，2022年全年中國已完成64次發射任務，研製發射188個航天器，總品質197.21噸居世界第二位元，各項數據均創歷史新高。

而與SpaceX的星鏈（Starlink）相較，中國航天科技集團也曾推出「鴻雁星座」，其首顆試驗衛星「重慶號」已於2018年底發射。按照規劃，鴻雁星座一期預計在2022年建成並投入運營，由60顆核心骨幹衛星組成；二期預計2025年完成建設，由數百顆寬頻通信衛星組成，可實現全球任意地點的互聯網接入。不過「鴻雁」近幾年並沒有太多消息，較受矚目的是新成立的「中國星網」，號稱將有1.3顆衛星。

公開資料顯示，中國航天科技集團成立於1999年7月，前身是中國航空航天工業部，目前集團轄有1個創新院、8個大型科研生產聯合體、9家專業公司及若干直屬單位，擁有15家境內外上市公司，科研生產基地遍及北京、上海、天津、西安、成都、香港、深圳等地。截至2019年底，集團在職員工已超過16.34萬人。