王毅弔唁季辛吉：友善看待中國的發展、從中美找合作機遇

中國國務委員王毅（左）去年9月在紐約會見美國前國務卿季辛吉。（新華社）

中國外交部官網消息指出，中共中央政治局委員、中央外辦主任、外交部長王毅 5日前往美國駐華使館，弔唁美國前國務卿季辛吉 （Henry Kissinger）逝世。王毅在弔唁簿上題詞寫到，「季辛吉博士始終客觀友善看待中國的發展，堅信中美兩個大國應該也必須和平共處，善於從中美的不同中找到共同點和合作機遇。」在弔唁中也對中美未來關係做出期許。

王毅表示，季辛吉是中國人民的老朋友，為中美關係正常化做出歷史性貢獻，中國人民將永遠銘記。時間已經並將繼續證明，季辛吉當年同中國領導人做出的政治決斷符合兩國人民的根本利益，符合時代發展的潮流，符合國際社會的期待。

王毅強調，習近平 與拜登在舊金山會晤後就中美關係戰略性、全局性、根本性問題深入溝通並達成一系列重要共識，有利於兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向改善發展。中美雙方應落實共識。

王毅說，「希望美方同中方相向而行，多做有利於增進瞭解和加強合作的事情，以實際行動維護中美關係的穩定和改善勢頭。」

習近平在11月30日就季辛吉逝世向美國總統拜登致唁電，他在唁電中表示，季辛吉在半個世紀前以卓越的戰略眼光，為中美關係正常化作出了歷史性貢獻，既造福了兩國，也改變了世界。

習近平稱，季辛吉的名字將永遠和中美關係聯繫在一起。中方願同美方一道，將中美人民友好事業傳承下去，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民，為世界的和平與發展作出應有貢獻。

美國前國務卿季辛吉11月29日在康乃狄克州家中去世，享嵩壽一百歲。季辛吉是中美政治關係上扮演重要角色，他與中國的祕密協商，促成尼克森訪問中國，同時也是唯一一位與每位中國領導人打交道的美國人，從毛澤東到習近平。