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上海1媒體自我設限 禁用外媒譯稿、只能轉載新華社

中央社／台北5日電
上海某媒體內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已需使用外媒報導時，只可引用官媒新華社的翻譯文章。(歐新社)
上海某媒體內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已需使用外媒報導時，只可引用官媒新華社的翻譯文章。(歐新社)

南韓朝鮮日報中文版1日報導，上海某知名媒體總裁換人後，隨即於內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已需使用外媒報導時，只可引用官媒新華社的翻譯文章。

報導說，這家知名媒體7月間由黨工出身的幹部擔任總裁後，隨即下達上述指令，此前這家媒體向來以積極翻譯紐約時報、華爾街日報、彭博社等西方媒體報導而備受矚目。

報導指出，據北京傳媒業界人士分析：「最近，中國媒體引用外媒報導受到敏感審查的情況不斷增多，這是高度控制外媒報導內容流入本國的措施。」

報導說，中國正加強管制媒體的力度以封鎖國外訊息，以便建構使中國領導層意志分毫不差傳達給大眾的系統。

報導指出，早在2016年，北京即已封鎖時代雜誌、經濟學人等主要西方媒體網站，中國網友需翻牆才能觸及這些海外網站，如今中國大幅限制境內媒體引用外媒報導，顯然正試圖從源頭切斷外部訊息流入。

報導說，近年來中國政府加強媒體採訪中共領導人習近平接待國賓或現身主要政治場合的管制，受邀的媒體多半是中國央視、新華社和符合對外宣傳要求的官媒。

報導指出，即因如此，中國媒體呈現有關習近平的新聞，當中使用的特定措辭可說是千篇一律，中國學界也唯有少數經審查的外交、政治專家學，才能現身於媒體版面，而且他們的觀點同樣是一再重申政府立場。

報導說，一位中國媒體記者表示：「如今，中國媒體只能獨立採訪國家大小事中的『小事』。」

報導指出，中國媒體引用外媒受限之前，中國政府藉由香港國安法的頒布控制香港主要電視台和報紙，形同給相對自由的香港媒體上鐐銬，徹底切斷反中輿論的傳播管道。

報導說，像是香港4大報之一的星島日報，因中國深圳的房地產巨賈2021年入主星島集團而成為最大股東，香港自由派的代表媒體蘋果日報，報老闆黎智英因違反香港國安法被判刑且報紙停刊。

香港 習近平 華爾街

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