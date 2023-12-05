上海1媒體自我設限 禁用外媒譯稿、只能轉載新華社

上海某媒體內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已需使用外媒報導時，只可引用官媒新華社的翻譯文章。(歐新社)

南韓朝鮮日報中文版1日報導，上海某知名媒體總裁換人後，隨即於內部下達「外媒翻譯禁令」，要求編輯與記者當不得已需使用外媒報導時，只可引用官媒新華社的翻譯文章。

報導說，這家知名媒體7月間由黨工出身的幹部擔任總裁後，隨即下達上述指令，此前這家媒體向來以積極翻譯紐約時報、華爾街 日報、彭博社等西方媒體報導而備受矚目。

報導指出，據北京傳媒業界人士分析：「最近，中國媒體引用外媒報導受到敏感審查的情況不斷增多，這是高度控制外媒報導內容流入本國的措施。」

報導說，中國正加強管制媒體的力度以封鎖國外訊息，以便建構使中國領導層意志分毫不差傳達給大眾的系統。

報導指出，早在2016年，北京即已封鎖時代雜誌、經濟學人等主要西方媒體網站，中國網友需翻牆才能觸及這些海外網站，如今中國大幅限制境內媒體引用外媒報導，顯然正試圖從源頭切斷外部訊息流入。

報導說，近年來中國政府加強媒體採訪中共領導人習近平 接待國賓或現身主要政治場合的管制，受邀的媒體多半是中國央視、新華社和符合對外宣傳要求的官媒。

報導指出，即因如此，中國媒體呈現有關習近平的新聞，當中使用的特定措辭可說是千篇一律，中國學界也唯有少數經審查的外交、政治專家學，才能現身於媒體版面，而且他們的觀點同樣是一再重申政府立場。

報導說，一位中國媒體記者表示：「如今，中國媒體只能獨立採訪國家大小事中的『小事』。」

報導指出，中國媒體引用外媒受限之前，中國政府藉由香港 國安法的頒布控制香港主要電視台和報紙，形同給相對自由的香港媒體上鐐銬，徹底切斷反中輿論的傳播管道。

報導說，像是香港4大報之一的星島日報，因中國深圳的房地產巨賈2021年入主星島集團而成為最大股東，香港自由派的代表媒體蘋果日報，報老闆黎智英因違反香港國安法被判刑且報紙停刊。