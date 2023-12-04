為中歐領導會晤預熱 王毅：中歐關係呈全面復甦態勢

大陸外交部長王毅4日在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節時表示，中歐關係呈現全面復甦和穩中向上的良好態勢。（圖／取自大陸外交部官網）

中共中央政治局委員、外交部長王毅 4日在中歐領導人會晤前夕於北京集體會見歐盟 及各成員國駐華使節，他表示，中歐關係呈現全面復甦和穩中向上的良好態勢。王毅並稱，中歐雙方將舉行領導人會晤，雙方應共同努力，確保會晤圓滿成功，推動中歐關係邁上新台階、展現新前景。

王毅指出，中歐全面戰略夥伴關係走過20年歷程，他梳理中歐關係歷程可得出三點重要啟示：一是堅持相互尊重；二是堅持冷靜務實；三是堅持戰略思維。

王毅說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主。「中方對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變，因為這符合世界多極化趨勢和國際關係民主化的時代潮流。」

據陸外交部網站發布的新聞稿，歐盟駐華代表團團長和歐盟各成員國駐華使節表示，中國是歐盟重要的合作夥伴，歐盟無意與中國脫鉤，希望建立互惠平衡的經貿關係。並重視中國作為安理會常任理事國的作用和影響，就烏克蘭、中東局勢等熱點問題加強溝通協調。即將舉行的歐中領導人會晤是雙方重要的高層對話，相信將推動歐中關係取得建設性進展。

大陸外交部發言人華春瑩 4日宣布，經中歐雙方商定，第24次中國—歐盟領導人會晤（中歐峰會）將於7日在北京舉行。大陸國家主席習近平將會見歐盟理事會主席米歇爾和歐盟執委會主席范德賴恩。這也是中歐領導人會晤四年來首次在線下舉行。

大陸外交部發言人汪文斌4日指出，本次會晤恰逢中歐建立全面戰略夥伴關係20周年及中歐領導人會晤機制建立25周年，中國各界和國際社會廣泛關注。中方期待此次領導人會晤發揮承前啓後、繼往開來的重要作用，為中歐關係持續健康發展提供戰略引領。

歐盟前官員對於領導會唔也有正面看法。新京報報導，芬蘭前總理埃斯科·阿霍4日稱， 「就像中美關係近期的進展一樣，當雙方領導人會面了，整個氛圍就會好一些。」