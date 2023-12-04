我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連漲可能過頭 科技股遭拋售

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

恒大再逃一劫 清盤聆訊「意外」再延期

記者黃雅慧／即時報導
香港高等法院4日宣布押後中國恒大集團的清算聆訊。圖為中國恒大集團在香港記者會上放映的推廣房地產的畫面。（路透資料圖片）
香港高等法院4日宣布押後中國恒大集團的清算聆訊。圖為中國恒大集團在香港記者會上放映的推廣房地產的畫面。（路透資料圖片）

中國房產巨頭恒大集團遭呈請清盤案原訂4日於高等法院再訊，呈請方今天「突然」表示，不會要求法庭頒布清盤令，且不反對中國恒大集團申請延後。法官聽取陳詞後，延後清盤聆訊至2024年1月29日再訊。這已是聆訊第七次延期。此外，恒大地產近日被發現工商變更，原董事長趙長龍宣布卸任，由梁偉康接任。

中國恒大表示，需時再商討重組方案，故要求延後五星期，其餘債權人亦不反對押後申請。受到清算聆訊延期消息影響，恒大股價一度大漲逾19%。

恒大集團透露，重組方案並不涉及發行股份或債券，第一步先就恒大集團、恒大物業及恒大汽車等三間上巿公司部分海外資產，分配股權予債權人，並預備交易證書 。

法院此前曾表示，4日聽證會將是對恒大清算令做出決定之前的最後一次聽證會，無法再往後推遲。因此今日香港法院再推遲聽證會時間，令外界感到意外。此前外界分析，恒大債務重組擱淺，加上看不到重整可能，因此香港法院頒布清盤令的可能性極高。雖然大多數房企清盤呈請後續會被駁回或撤回，但恒大就算未被清盤，前途依舊不明朗。

而恒大在聆訊前夕遭沽空機構GMT Research「狙擊」，指恒大多年嚴重誇大收入盈利。恒大最新發澄清公告，表示注意到關於公司從未盈利過的報告，同時澄清該報告並無實際依據。

值得注意的是，綜合陸媒引述天眼App顯示，中國恒大旗下爭議公司之一的恒大地產集團有限公司發生工商變更，趙長龍卸任董事長，仍為該公司法定代表人、總經理。

恒大地產集團有限公司成立於1996年6月，註冊資本約人民幣39.4億元。風險訊息顯示，該公司存在近500條被執行人訊息，累計被執行超人民幣510億元，此外還存在數百個限制消費令、終本案件及失信被執行人（老賴）訊息。

恒大地產集團有限公司發布公告，截至十月末，恒大地產連同其合併範圍內子公司涉及未能清償的到期債務累計約人民幣3,013.63億元，逾期商票累計約人民幣2,059.33億元。

恒大集團 香港 債券

上一則

中證監：「零容忍」打擊詐欺發行、財務造假等違法行為

下一則

周庭流亡加拿大 受訪稱未來夢想是「自由地活」

延伸閱讀

恒大地產董事長換人 集團負債逾434億美元

恒大地產董事長換人 集團負債逾434億美元
中國恒大清算大限至 股票繼續交易

中國恒大清算大限至 股票繼續交易
恆大清算聆訊前夕遭狙擊 報告指持續多年誇大營收

恆大清算聆訊前夕遭狙擊 報告指持續多年誇大營收
中國恒大集團債台高築 子公司告母公司討錢

中國恒大集團債台高築 子公司告母公司討錢

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30
天山勝利隧道全長22.1公里，圖為隧道出口。(取材自新華網)

「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

2023-11-27 01:27
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
貴州21歲小伙「文子」住進山裡養老，圖為他抱著狗在看電視。（視頻截圖）

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

2023-12-02 08:30

超人氣

更多 >
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子