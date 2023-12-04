恒大再逃一劫 清盤聆訊「意外」再延期

香港高等法院4日宣布押後中國恒大集團的清算聆訊。圖為中國恒大集團在香港記者會上放映的推廣房地產的畫面。（路透資料圖片）

中國房產巨頭恒大集團 遭呈請清盤案原訂4日於高等法院再訊，呈請方今天「突然」表示，不會要求法庭頒布清盤令，且不反對中國恒大集團申請延後。法官聽取陳詞後，延後清盤聆訊至2024年1月29日再訊。這已是聆訊第七次延期。此外，恒大地產近日被發現工商變更，原董事長趙長龍宣布卸任，由梁偉康接任。

中國恒大表示，需時再商討重組方案，故要求延後五星期，其餘債權人亦不反對押後申請。受到清算聆訊延期消息影響，恒大股價一度大漲逾19%。

恒大集團透露，重組方案並不涉及發行股份或債券 ，第一步先就恒大集團、恒大物業及恒大汽車等三間上巿公司部分海外資產，分配股權予債權人，並預備交易證書 。

法院此前曾表示，4日聽證會將是對恒大清算令做出決定之前的最後一次聽證會，無法再往後推遲。因此今日香港 法院再推遲聽證會時間，令外界感到意外。此前外界分析，恒大債務重組擱淺，加上看不到重整可能，因此香港法院頒布清盤令的可能性極高。雖然大多數房企清盤呈請後續會被駁回或撤回，但恒大就算未被清盤，前途依舊不明朗。

而恒大在聆訊前夕遭沽空機構GMT Research「狙擊」，指恒大多年嚴重誇大收入盈利。恒大最新發澄清公告，表示注意到關於公司從未盈利過的報告，同時澄清該報告並無實際依據。

值得注意的是，綜合陸媒引述天眼App顯示，中國恒大旗下爭議公司之一的恒大地產集團有限公司發生工商變更，趙長龍卸任董事長，仍為該公司法定代表人、總經理。

恒大地產集團有限公司成立於1996年6月，註冊資本約人民幣39.4億元。風險訊息顯示，該公司存在近500條被執行人訊息，累計被執行超人民幣510億元，此外還存在數百個限制消費令、終本案件及失信被執行人（老賴）訊息。

恒大地產集團有限公司發布公告，截至十月末，恒大地產連同其合併範圍內子公司涉及未能清償的到期債務累計約人民幣3,013.63億元，逾期商票累計約人民幣2,059.33億元。