中證監：「零容忍」打擊詐欺發行、財務造假等違法行為

圖為中國證監會主席易會滿。（取自財新網微博）

中國證監會主席易會滿近日接受新華社訪問時表示，將加強監管、防範風險是金融高質量發展的重要保障，中證監將堅決消除監管真空，協同有關部門加強對大型企業集團債務風險的監測監管。「零容忍」打擊詐欺發行、財務造假、操縱市場等違法行為，將全力維護資本市場平穩運行，加強投資 端改革，吸引更多中長期資金進場。

易會滿指出，加強監理、防範風險是金融高品質發展的重要保障，近年堅持「敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險，發揮各方合力」的監管理念，並打好防範化解重大金融風險攻堅戰。他稱，資本市場重點領域風險持續收斂、整體可控。下一步，將著力提升監管適應性、針對性，為資本市場改革發展創造更有利的環境。

易會滿說，「風平浪靜好行船」，中證監將加強股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判與預警機制。完善一二級市場逆週期調節機制，鼓勵並引導上市公司回購、股東增持，發揮各類經營主體內在穩市作用。健全維護資本市場穩定的緊急應變機制，加強分級會商和快速反應，守牢風險底線。

同時，易會滿提到，要落實監管主責主業，堅持早期識別、早預警、早暴露、早處置，著力提升抓早抓小的能力，強化對大股東資金占用、過度槓桿、產業資本與金融資 本缺乏隔離等潛在風險隱患的源頭治理。

他表示，健全資本市場防假打假機制，改善行政、民事、刑事立體追責體系，並強調「零容忍」打擊詐欺發行、財務造假、操縱市場等違法行為。同時，將與有關方面防範房地產風險、地方債務風險及金融風險的傳遞共振。

易會滿還指，中證監將堅決消除監管真空，加強監管協同，依法將各類證券 活動全部納入監管，嚴厲打擊「偽私募」，清理整頓金交所、「偽金交所」，協同相關部門加強對大型企業集團債務風險的監控監管。

另，在健全資本市場功能方面，易會滿稱，要推動股票發行註冊制走深走實。堅持以訊息披露為核心的理念不動搖，加大對高水平科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力度。加大力度推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市，動態優化IPO定價、再融資、減持等制度安排，促進投融資動態平衡。

在健全資本市場功能，易會滿表示，要推動股票發行註冊制走深走實。堅持以信息披露為核心的理念不動搖，加大對高水準科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力度。加大力度推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市，動態優化IPO定價、再融資、減持等制度安排，促進投融資動態平衡。

此外，他表示，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高質量建設北京證券交易所，推動新三板和區域性股權市場制度和業務創新，更好發揮私募股權創業投資基金積極作用，進一步完善層層遞進的市場結構。