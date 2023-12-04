學者：中共軍事重點已非台海 轉向西太平洋

有學者研判，中共未來對台軍事行動重心已不再是台海，而是西太平洋海域。圖為菲律賓海上的軍艦。(美聯社)

台灣國防院今天舉辦座談會，與會的國防大學教授馬振坤分析，解放軍 活動範圍已覆蓋台灣海峽並前推至台灣東方海域、西太平洋，研判未來對台軍事行動重心已不再是台海，而是對美軍實施拒止作戰的西太平洋海域。

台國防部 智庫、國防安全研究院下午舉辦「中共 於台灣周邊海空域之威脅」座談會，國防院執行長陳明祺、國防院學者歐錫富、柯永森、洪子傑、黃宗鼎、龔祥生、多名國軍學官，及國家政策研究基金會副研究員揭仲、台灣大學政治系副教授蔡季廷、國防大學政治作戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤、中研院歐美研究所研究員林正義等人出席。

馬振坤指出，觀察近次軍演及解放軍機動態，解放軍在台灣海峽內已不實施針對性的對台軍演而改為海空戰備警巡，呈現出解放軍活動範圍已覆蓋台海並前推至台灣東方海域、西太平洋，顯示共軍隊台海內的海空戰場環境已基本掌握，未來對台軍事行動重心已不再是台海，而是對美軍實施拒止作戰的西太平洋海域。

馬振坤表示，因為解放軍認為唯有阻絕美軍介入台海軍事衝突，才是贏得對台軍事行動的關鍵，一旦解放軍成功阻擋美軍，便能迫使台灣接受中國和平統一的政治安排，達到以戰逼和目的，此舉符合解放軍軍事戰略指導原則「掌握戰場主動權」。

黃宗鼎認為，中共在2018年設立戰區發言人、2019年官媒央視成立軍事頻道、2020年迄今持續對台遂行軍演認知作戰等手段，顯示中共正推動炒作主權維護訊息的「維權認知戰」。

洪子傑觀察近年解放軍機擾台樣態時提到，相關擾台行動固然有政治目的，但相較之下，以政治事件為藉口服務軍事目的的情況將更為明顯，建議國防部未來在揭露周邊動態時，在不影響機密前提下，若能提供例如解放軍艦位置等更精確資料，將有助於外界降低中國以政治事件為藉口增加軍事行動的合理性。

揭仲研判，中共將強化對台灣海峽的法律戰，他指出，中國外交部發言人汪文斌曾提及，「台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區」，此發言代表中共官方對關於台海「法律戰」的主要論述，並進一步主張中共對台灣海峽享有主權權利和管轄權。

揭仲指出，中共也因此在去年8月圍台軍演期間，片面推翻兩岸以海峽中線作為軍事行動分界線的「中線默契」，並宣示將常態化的在中線以東演訓；同時自今年8月19日起，藉派戰機於台灣在中線以東所劃定的「限航區」內長時間停留、甚至在不同「限航區」間穿梭飛行的新模式，進一步否定台灣有依據自身法令，管轄台灣海峽空中交通的權力，將台灣矮化為地方政府，是不折不扣的「法律戰」手段。