習近平訪上海救經濟 學者：民企信心盡失難挽回

中國國家主席習近平(前)考察上海閔行區新時代城市建設者管理者之家。(新華社)

中國領導人習近平日前視察上海，外界視為提振民企信心訊號。學者許成鋼說，中共 做的每件事情都是為了穩定政權，先前一系列監管是擔心民企太壯大；民企信心盡失後難挽回。

史丹福大學（Stanford University）中國經濟與制度中心教授許成鋼今天在台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講；他於會中、會後受訪時作出上述表示。

習近平日前赴上海視察，強調上海要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力；他後來在長三角一體化發展座談會上說，長三角要帶頭支持民營經濟健康發展，進一步優化民企發展環境。

許成鋼表示，中共不關心經濟，關心政權穩定；2019年香港 「反送中」期間，港人挑戰的是「如何統治香港」，卻被政府粗暴對待；香港經濟表現走下坡，這是可以預期的，也再次佐證中共以穩定政權為優先。

他說，中共先前推出一系列監管措施，擔心的是民企太壯大，現在的經濟問題都是這些介入措施所導致；官方作再多鼓勵措施都難救民企信心，中國在改革開放過程中累積企業家信心，這才使民企得以發展，信心一但喪失，很難挽回。

許成鋼提到彼時中國領導人鄧小平「九二南巡」也是起於對政權被動搖的擔心。

他說，鄧小平1992年南巡被視作對於中國改革開放起了重要作用，被後人講得「天花亂墜」，時空背景仍是中共對於政權被動搖的憂慮，時逢六四天安門事件後、蘇聯解體，中共勢必要考慮經濟問題，否則恐將動搖政權基礎。

中國現有地方債務高築、房地產 市場低迷、房地產企業債務危機等問題，許成鋼指出，中國大量債務抵押主體是土地、房地產，經濟表現下滑時，土地、房地產價格在銀行帳面也迅速下跌，恐將引爆系列問題。

他說，中國現在試圖先不讓房地產企業破產，不過這些擋不住土地、房地產價格下跌等問題，「怎麼弄都不行，現在碰到死結了，中共只能繼續掙扎」。