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習近平會見盧卡申科：加快中白工業園區建設

記者賴錦宏／即時報導
中國國家主席習近平（右）12月4日在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。 （新華社）
中國國家主席習近平（右）12月4日在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。 （新華社）

中國國家主席習近平4日會見白俄羅斯總統盧卡申科時強調，中方願同白方繼續加強戰略協作，堅定相互支持，推進務實合作，持續深化中白關係。雙方要實施好中白工業園區等項目，推動中白工業合作取得更多成果。

據新華社報導，習近平4日在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科時指出，今年2月底，盧卡申科赴華進行國事訪問，中方就推動中白關係高水平發展 達成重要共識。

習近平說，一年來，兩國政治互信更加鞏固，國際協作更加緊密。 中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白俄羅斯內政。

習近平說，他10年前提出共建「一帶一路」倡議，現在已有150多個國家參與合作。 不久前，他提出中國支持高品質共建「一帶一路」的八項行動，歡迎白方繼續積極參與，並從中獲得更多實實在在的發展機會。 雙方要實施好中白工業園區等項目，推動中白工業合作取得更多成果。

習近平呼籲，雙方要提高跨境運輸便利化水平，促進經貿和人員往來。 定期互辦文化日活動，擴大教育、衛生、體育、旅遊合作，支持兩國青年進行交流合作，增進兩國人民相互了解與友誼。

另據法新社報導，盧卡申科在與習近平會談時高呼，白俄羅斯與中國的友誼牢靠。

這是盧卡申科今年第二次訪華，預計將至少停留兩天。 白俄羅斯總統辦公室3日表示，盧卡申科與習近平將就貿易、經濟、投資和國際合作等議題進行諮詢。

根據白俄羅斯總統辦公室周一發布的公報，盧卡申科在與習近平會談時說：「白俄羅斯過去、現在和未來都是中國值得信賴的伙伴。我們很久以前就決定要（和中國）合作。以及跟中國做朋友。這份友誼已超過30年，從未偏離正軌。」

白俄羅斯 習近平 一帶一路

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