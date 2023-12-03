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「為了活下去」中國高端零食大降價 爆款便宜4成

記者謝守真／即時報導
消費持續低迷，迫使中國知名零食連鎖巨頭「良品鋪子」宣布大規模降價。（圖／取良品鋪子官方微博）
消費持續低迷，迫使中國知名零食連鎖巨頭「良品鋪子」宣布大規模降價。（圖／取良品鋪子官方微博）

荷包變薄，只好把吃零食的錢也省下來？中國知名零食連鎖巨頭「良品鋪子」近日宣布旗下商品大降價，300多款商品平均降幅達22%。良品鋪子董事長楊銀芬在給全員的公開信中稱，「擺在我們面前的已經不僅是活得困難的問題，而是活不活得下去」，必須回歸品質好、價格親民的路線，不然可能將失去「在牌桌上」的資格。

「良品鋪子」在中國號稱擁有超過2,000家門市，並且於2020年2月24日在上海證券交易所掛牌上市，被稱為中國「高端零食第一股」。

據財新網報導，良品鋪子此次降價是從11月初開始試點，並於11月30日落實到除交通樞紐店以外的全中國自有門市，商品降價幅度最大達45%，平均降價22%，為該公司創立17年來最大規模降價。降價產品選擇的是能降低成本的品類，以及回購率高的「爆品」，包括夏威夷果、手撕肉脯等均降價4成。

楊銀芬甫上任該公司董事長兼總經理僅三天，就在11月29日向全體員工發出公開信，宣布這次大降價。她表示，當下擺在面前已不僅是活得困難的問題，而是活不活得下去的問題。她認為，該公司必須回歸鄰家形象，走向品質好、價格親民的路線，若不改變「有可能失去在牌桌上的資格」。

有分析認為，良品鋪子此時實施低價新策，背後凸顯的是業績持續低迷的困境。自2022年第三季以來，良品鋪子營收已連續五季走低，分別較前一年同期衰退1.84%、11.56%、18.94%、17.96%、4.53%。

新冠疫情以來，良品鋪子的利潤也面臨大幅衰退的壓力，2021年全年、2022年前三季和2023年下半年，均出現淨利增速年比下降的狀況。2023年第三季淨利僅人民幣199.84萬元，較去年同期下滑97.88%，前三季淨利也年減33.43%，顯示疫後業績也未改善，

楊銀芬在公開信中直言，近年來零售通路變化是影響公司業績表現的原因之一。她提到，線上消費流量轉移，競爭加劇，線下各種零食模式全面開花，一系列「新物種」相繼出現。其中，零食折扣通路近年來異軍突起，以白牌、散賣的方式透過低價吸引大量流量，對良品鋪子的專賣店造成衝擊。

楊銀芬認為，當前中國消費者已進入「理性時代」，良品鋪子「貴」是現實問題。「老百姓的錢袋子摀得更緊了，不同的人群消費層次更分化、更分明」。她稱盒馬、京東等品牌，也都在透過價格調整策略使產品變得更親民、更具市場競爭力。

楊銀芬並直言，公司存在「發展滯緩，規模、獲利能力下降」的情況，這與其發展17年，機構臃腫、人浮於事，官僚主義、本位主義有關。

疫情 夏威夷 證券

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