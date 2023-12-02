中緬海軍舉行聯合軍演 緬甸局勢動盪考驗北京立場

中國海軍艦艇編隊1日下午完成為期4天對緬甸的友好訪問後，將與緬甸海軍艦艇展開海上聯演。圖為中國海軍編隊27日抵達緬甸迪拉瓦港。（取自中駐緬大使館網站）

中國海軍艦艇編隊1日下午完成為期4天對緬甸 的友好訪問後，將與緬甸海軍艦艇展開海上聯演。與此同時，緬甸北部的武裝勢力近期與緬甸軍政府交火，解放軍 甫於11月25日起在中緬邊境展開實戰演訓，防止緬甸內戰溢出，美國之音指出，緬甸局勢動盪，考驗北京立場。

據央視軍事微博消息，中國海軍第44批護航編隊1日下午完成對緬甸友好訪問後離開仰光，根據計畫安排，編隊離港後將在安達曼海以北海域，與緬海軍艦艇進行通訊操演編隊運動等海上聯演。

據美國之音等媒體報導，參加這次軍演的海軍艦隻包括飛彈驅逐艦「淄博號」、飛彈護衛艦「荊州號」和綜合補給艦「千島湖號」。參加演習的解放軍人數約700人。

據中駐緬大使館網站消息，第44批護航編隊確實包含淄博號、荊州號，該編隊於27日下午抵達位於仰光南郊的深水港迪拉瓦港（Thilawa），並展開為期4天的對緬甸的友好訪問，這也是中國海軍艦艇編隊第6次訪問緬甸。

編隊靠港期間，編隊指揮官受邀與緬甸海軍司令莫昂上將視訊會晤交流，編隊官兵與緬海軍官兵進行專業交流、文體競技以及相互參觀軍事設施等多項交流活動。同時，淄博艦、荊州艦開放參觀。

針對海軍編隊此次對緬展開友好訪問，中國外交部發言人汪文斌28日僅表示，這是中緬兩國之間「正常的軍事交流活動」。

中國是緬甸軍政府的主要盟友與武器來源，北京未將2021年緬甸軍方的奪權行動稱為政變。不過，近月以來，中國倚靠緬甸叛軍「三兄弟聯盟」的協助，重重打擊了緬北電信詐騙集團 勢力，中方對於軍政府與叛軍的態度受到矚目。

汪文斌28日表示，中方高度關注緬北衝突態勢，敦促緬甸相關各方盡快停火止戰，堅持透過對話協商，以和平方式解決分歧，避免事態升級，並採取切實有效措施，確保中緬邊境的安全穩定。

有緬甸軍政府的支持者稱，北京支持叛軍攻擊，在緬甸甚至已有針對北京的抗議活動，汪文斌29日回應，中方始終尊重緬甸主權和領土完整，並衷心希望緬甸局勢穩定、國家發展，堅定支持緬方推動和平進程。任何挑撥中緬友好關係的行為不可能得逞。