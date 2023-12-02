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美國會將取消香港經貿特權 港官稱黎智英家人推動

香港特派員李春/即時報導
美國國會將取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。圖為香港維多利亞港。（中通社）
美國國會將取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。圖為香港維多利亞港。（中通社）

美國眾議院外交事務委員會通過「香港經濟貿易辦事處認證法案」，要求確認香港不再享有高度自治，應取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。港府官員和說與事實不符，香港行政會議召集人說與黎智英被控國安案有關。

港府商務及經濟發展局局長丘應樺說，相關的指控與事實不符，強調香港14個經貿辦一直按照一貫的做法，在商貿、文化、教育等各方面，與當地政府、智庫、民間團體溝通，希望做好兩地的工作，並沒有違反規定，任何無理的指控都是不能接受。

丘應樺又稱，美國對香港的貿易順差過去10年超過2800多億美元，目前在香港投資的美國企業多達1200間，如果事情發展到極端情況，令兩地政府失去官方對口，相信其他民間及商業組織都能發揮作用，但情況仍是非常不理想，希望美國政府慎重考慮，作出明智決定，不要做損人不利己的事，影響雙方的商貿關係。

香港行政會議召集人葉劉淑儀稱，美國國會議員不了解一國兩制，相信法案背後是有海外反華份子推動，基於政治目的誹謗特區。她相信壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案即將開審，黎智英親屬在當地不斷遊說國會傷害香港，白宮不應批准相關法案。

香港特首李家超星期六也說，現在香港經濟面對不同挑戰，香港是開放型經濟體，環球經濟欠佳之下，一定會受外在因素影響，不能獨善其身，但香港仍有很多優勢，包括港人的DNA不變，還有國家給予的優勢等。

李家超說香港面對困難和挑戰，有時行前三步會退後兩步，但認為這是很正常的現象，每個地方都是一樣，但當退步時不應妄自菲薄、不要自我「柴台」、不要自我唱衰，亦不要因自身優勢而自以為是。

他還說，香港的國際金融中心地位居於世界前列，今年十月底的證券市場市價總值，按年升17%，香港政府會有不同短中長期措施，包括增加股票市場流動性、減少極端天氣對股票市場的影響等，未來會一一落實。他亦計劃到歐洲開拓商機，加強區域合作，相信在不同舉措相輔相成下，一定能令香港經濟動力盡快恢復。

香港 黎智英 白宮

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