王毅見阮富仲、武文賞：中國將越南作為周邊外交優先方向

越南國家主席武文賞12月1日在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。 （取材自中國外交部網站）

據中國外交部網站昨午夜發布訊息，當地時間2023年12月1日，越南 國家主席武文賞、越共中央總書記阮富仲在河內分別會見了中共中央政治局委員、外交部長王毅 ，王毅也會見了越南外長裴青山。王毅會見武文賞與阮富仲時都表示，中國將越南作為周邊外交的優先方向。在與裴青山會見時他則表示，兩國應積極推動海上互利合作，防止域外勢力介入，加速「南海行為準則」磋商，使南海成為和平合作之海。

不過，中國外交部發布的訊息中，這三場會面雙方都沒有提及中國國家主席習近平 近日將訪問越南的任何訊息。不過阮富仲與武文賞都對習近平致以親切問候，王毅也將代為轉達習近平對兩人的問候。

他在與阮富仲會面時說，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特質。中國讚賞越方始終把對華關係作為越南外交的戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為週邊外交的優先方向。王毅表示，中越兩黨最高領導人建立了牢固政治互信和深厚同志情誼，為兩國關係把舵定向，提供了重要戰略引領。為貫徹落實兩黨最高領導人戰略共識。

王毅說，在兩國建立全面戰略夥伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成。這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於區域和世界和平與發展，將為兩國關係開闢更光明的前景。

阮富仲表示，越中兩國山連山，水連水。「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上是獨一無二的。他在第三次出任越共中央總書記後，訪問的第一個國家就是中國。同習近平總書記進行了很好的交流，至今仍對那次訪問記憶猶新。前不久他專門赴越中邊境友誼口岸種下了友誼樹，世界上只有越中之間有以友誼為名的口岸，充分體現了我們對兩國傳統友誼的珍視。越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望，相信透過雙方共同努力，兩國「同志加兄弟」的情誼定會越來越深厚。

王毅表示，阮富仲總書記對中國的深情厚誼令人感動，相信中越友誼之樹一定會枝繁葉茂，結出累累碩果。

而與武文賞會面時，王毅表示，在習近平總書記與阮富仲總書記的戰略引領下，中越關係保持高位運行，不僅造福兩國人民，也促進了地區和世界的和平與發展。武文賞主席10月受邀出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平總書記同他就鞏固中越友好、推進高品質共建「一帶一路」和「兩廊一圈」達成重要共識，為深化中越全面戰略合作指明了方向。

王毅說，中越有著深厚傳統友誼，今年是中越建立全面策略夥伴關係15周年。武文賞主席多次表示，越方把鞏固和深化中越關係作為越南對外政策的策略選擇和頭等優先。中國也將越南作為周邊外交的優先方向。我們願同越方統籌推動下階段各領域合作，確保中越命運共同體建設行穩致遠。

武文賞表示，相信在以習近平同志為核心的中共中央領導下，中國將落實好二十大精神，不斷取得更大發展成就。越中都處於關鍵發展階段，加強合作有助於各自振興。越方願與中方共同努力，不斷鞏固深化越中全面策略夥伴關係。雙方要精心準備下階段重要政治議程，把兩黨最高領導人的共識落實。

今年前10個月中國對越投資快速成長，雙邊貿易保持良好勢頭，希望進一步加強貿易投資、黨際、立法機構、地方、青年、國防、安全等領域的合作。在推動「一帶一路」與「兩廊一圈」策略對接過程中，加強優勢互補，在能源轉型、關鍵基礎設施等方面開展更多合作。越方願同中方在國際區域事務中相互支持，樂見中國不斷發展強大，在國際事務中扮演更重要角色。

而與裴青山見面時，王毅表示，志同道合、命運與共，是中越關係的鮮明特質。兩黨兩國高層交往密切，像走親戚一樣常來常往，充分彰顯中越關係的高水準和特殊性。

王毅強調，兩國應積極推動海上互利合作，防止域外勢力介入，加速「南海行為準則」磋商，使南海成為和平合作之海。在國際和多邊領域，中越應密切協調、相互支持，共同維護國際公平正義。

裴青山表示，越南黨、國家和人民對中國有著特殊感情，越中友誼深入人心。越方將發展對華關係作為戰略選擇和頭等優先，希望推動兩黨兩國關係健康、穩定、持久發展，並提升至新高度。兩國外交部門可密切配合，發揮好協調推動各領域合作的作用，加強高層交往及各層級交流，深化農產品、互聯互通、高科技、旅遊等領域務實合作。

他說，越方願同中方加強在國際和區域事務中的協調配合，支持建構人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。中方的理念與倡議符合聯合國憲章精神，符合各國建設更美好世界的願望，有利於人類和平與進步事業。越方願依據兩國高層共識，同中方共同維護海上和平穩定。