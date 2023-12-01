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英國品牌外套疑驚見囚犯證 中國奴工文化再掀波

英國品牌外套疑驚見囚犯證 中國奴工文化再掀波

中央社倫敦1日專電
示意圖。Image by Pavlo from Pixabay
示意圖。Image by Pavlo from Pixabay

英國「衛報」今天報導，一名消費者近日在購入英國品牌Regatta外套內襯意外發現疑似囚犯識別證的證件，文字為簡體中文，再掀跨國供應鏈涉入中國奴工及囚犯工的「現代奴役」爭議。

「衛報」（The Guardian）報導，這個附照片的證件有姓名、編號、處遇等字樣。照片中的證件持有人穿著制式服裝，背景為身高量表。證件裝在塑膠套裡，塑膠套上有浮凸字體壓印「司法部監獄管理局製」。

一名住在英格蘭德比郡（Derbyshire）的女性11月22日收到線上訂購的Regatta防水外套，穿上時感覺到右邊袖子內有方形硬物，影響她手肘的活動。當她剪開外套袖子以取出方形硬物，赫然驚見疑似為囚犯識別證的證件。

這位不願具名的女性說，她想不到會在Regatta產品發現這樣的東西。Regatta是英國品牌，卻發生這樣的事，讓她真的很不舒服。

Regatta總部位於曼特斯特（Manchester），以防水和透氣外套、鞋具、絨織物等戶外服飾用品著稱，也有孩童產品線，形象良好。

當前述女性消費者聯繫Regatta客戶服務部並提供可疑證件的照片佐證，客服員回應：「哇，第一次有這樣的事。」

消費者詢問客服員，這個可疑證件是否為囚犯識別證，客服員回應：「不，這是中國的工作識別證，來自我們在中國的工廠。不過，你說得沒錯，它確實看起來像囚犯識別證。」客服員接著要這名消費者丟掉在外套袖子內發現的證件。

報導指出，儘管心有不安，這名女性依然決定照辦。不過，Regatta當天晚間透過電子郵件請這名消費者將證件和外套寄回公司。隔天，幾位Regatta代表和她通電話，積極「溝通」。

公司鼓勵她返還發現的證件，且不僅承諾免費提供一件新的防水外套，以取代袖子被剪開的原件，更表示願意多送一件，以示誠意。這名消費者婉拒公司提案，並將已丟棄的可疑證件自垃圾桶取出。

報導提到，Regatta否認承諾提供新外套是為了確保拿回證件。根據Regatta今年度的「現代奴役」（modern slavery）政策聲明，其供應鏈「禁止強迫或監獄勞動」，且公司是英國「道德貿易倡議」（Ethical Trading Initiative，ETI）聯盟成員。

Regatta一名發言人表示，在事發後即刻啟動調查，並持續對外部物品是在什麼樣的情況下被縫入衣物進行瞭解。

這名發言人強調，公司對強迫或監獄勞動的態度是「零容忍」。經調查，爭議衣物是在完全符合規範的工廠生產；工廠內部經多次查勘，包括經合格第三方現場檢查，皆未發現任何違反公司政策的情形。

根據報導，證件顯示的中國監獄在官網提到，該監獄專精服飾生產及電子元件加工。在監獄所在省分，受刑人勞動報酬一般為1小時人民幣1元（約0.14美元）至1.5元。為保護相關人士安全，「衛報」未公開證件持有人姓名及監獄名稱。

目前不清楚該證件是否為刻意被縫入外套袖子內襯。在消費用品內發現來自中國監獄的手寫文字時有所聞。2019年，一位6歲小女孩在英國大型連鎖超市Tesco販售的慈善耶誕卡發現以英文寫成的求救訊息。

訊息內容為：「我們是一群被監禁在中國上海青浦監獄的外國人，遭強迫勞動，請幫幫我們並通知人權組織。」媒體揭露後，Tesco宣布暫停在中國某工廠的生產活動，並下架相關耶誕卡。

今年11月，德法公共電視台（Arte）播出紀錄片，提及有人在一個購於巴黎的驗孕用品發現中文手寫字條。字條不具名，內容為：「親愛的朋友，你是否知道自己的平靜生活有賴一群中國囚犯？」

監獄 供應鏈 司法部

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