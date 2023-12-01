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中國抓統計造假 陝西、貴州被點名

中央社台北1日電
中國國家統計局近日對陝西省開展專案統計督察，結果顯示，有地區因過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力，因此造假統計數據。(路透)
中國國家統計局近日對陝西省開展專案統計督察，結果顯示，有地區因過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力，因此造假統計數據。(路透)

中國國家統計局7月下旬派出督察組，對6省啟動首次專項統計督察，防治地方政府統計造假。據通報，陝西省被指有些地區過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力助推統計造假；貴州省在專項治理期間仍存在統計造假行為。

中國地方政府長期普遍存在統計弄虛作假問題，目的是謀取官商利益、營造表面政績，導致外界對中國的經濟數據多持保留。

中國國家統計局微信公眾號「統計微訊」昨天通報，該局第1督察組7月25日至8月7日對陝西省展開專項統計督察，並於11月29日向陝西省委、省政府回饋督察意見。中國國家統計局黨組書記、局長康義通報專項督察意見，陝西省委書記趙一德主持會議，省委副書記、省長趙剛作表態發言。

督察發現，陝西省統計工作仍然存在一些問題：一是深入貫徹落實中共總書記習近平關於防治統計造假重要講話和指示批示精神仍有差距，有的市縣黨政領導幹部尚未從講政治的高度深刻認識統計造假的極端危害性和防治統計造假的極端重要性、緊迫性，防治統計造假的思想共識尚未完全形成。

二是引導推動地方黨委政府和有關部門樹立和踐行正確政績觀方面尚存短板（缺陷），「有的地區過度追求數據排名，政績衝動和考核壓力助推統計造假」；三是有的地方縣級政府有關部門以調度經濟名義調度統計數據，存在干預統計報送問題；四是統計造假專項治理行動成效還不夠明顯；五是首輪統計督察回饋問題整改仍不到位，個別地區存在形式主義、無效整改問題。

趙剛表示，對督察組回饋的意見、指出的問題、提出的整改要求，「我們誠懇接受、照單全收、堅決執行。」

此外，中國國家統計局第5督察組7月27日至8月8日對貴州省展開專項統計督察，11月29日向貴州省委、省政府回饋督察意見。國家統計局黨組成員、副局長毛盛勇通報專項統計督察意見，貴州省委常委、省政府常務副省長吳強主持會議並作表態發言。

督察發現，貴州省統計工作仍然存在一些問題：一是深入貫徹落實習近平關於防治統計造假重要講話和指示批示精神仍有差距，有的地區對統計造假問題嚴重性及其背後深層次原因認識不到位，違規干預統計工作問題仍有發生。

二是組織推動統計督察和國家統計執法檢查回饋問題整改不夠有力，一些統計違紀違法案件責任人責任追究不及時、處分處理「寬鬆軟」，統計造假「一票否決制」落實不到位；三是落實統計造假專項治理行動要求不夠嚴格、不夠徹底，「專項治理期間仍存在統計造假行為」，部分地區專項治理行動不及時、打折扣。

對於督察意見，吳強也表示，誠懇接受、照單全收。

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