習近平傳將出訪越南 德媒：中美角逐影響力

中國國家主席習近平。路透

中國外交部長王毅 今天訪問越南 ，被視為是中國國家主席習近平即將訪越的訊號。德媒指出，中國強調中越經濟高度互補，但今年越南與美國提升為「全面戰略夥伴關係」，在此背景下，中美角逐對越南的影響力。

中國外交部11月30日宣布，應越南副總理陳流光邀請，王毅12月1日至2日赴越南主持中越雙邊合作指導委員會第15次會議。

越南民智報（Dan Tri）報導，王毅在訪越期間還將與越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）、越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）會面。

德國之聲11月29日報導，路透社10月曾指出，越中官員正在籌備習近平可能訪問河內，當時的計劃是10月底或11月初。但3名駐河內的外交官之後表示，訪問可能延後到12月。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南製造業關鍵的進口來源國。去年中越雙邊貿易增加5.5%，達到1755億美元，其中，中國對越南的貨運量占67%。

報導指出，今年7月，王毅與越南外長裴青山（Bui Thanh Son）會晤期間曾表示，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向一致，經濟高度互補。

隨後，習近平10月在「一帶一路」高峰論壇期間，曾會見出席會議的越南國家主席武文賞。習當時表示，中越兩國在爭取各自民族解放事業中相互支持，結下了「同志加兄弟」的深厚情誼。

不過，越南除了是中國的座上賓外，德國之聲表示，越南也是一些國家對中國供應鏈 「去風險」過程中，採取「中國＋1」戰略的目的地之一。對一些世界領先的企業例如三星和蘋果的供應商富士康來說，越南的重要性不斷增加。

越南官方數據顯示，越南已吸引142個國家和地區的外資。英特爾、蘋果、谷歌、波音等大型科技集團正在對擴大在越供應鏈進行研究，以確保其供應鏈的長期穩定性。

今年9月，總統拜登（Joe Biden）對越南國是訪問期間，兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」。德國之聲指出，在此背景下，中國也在與美國角逐對包括越南在內的東南亞國家的影響力。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友9月評論美越關係升級時表示，拜登政府在高科技領域對中國推進「小院高牆」式限制與封鎖，美越關係升級內容之一是加強雙方在人工智慧、供應鏈等領域的合作，這可能導致部分美國企業業務轉移，為越南帶來利多，這是美國拉攏越南作為之一。