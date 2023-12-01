我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯

這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

習近平傳將出訪越南 德媒：中美角逐影響力

中央社台北1日電
中國國家主席習近平。路透
中國國家主席習近平。路透

中國外交部長王毅今天訪問越南，被視為是中國國家主席習近平即將訪越的訊號。德媒指出，中國強調中越經濟高度互補，但今年越南與美國提升為「全面戰略夥伴關係」，在此背景下，中美角逐對越南的影響力。

中國外交部11月30日宣布，應越南副總理陳流光邀請，王毅12月1日至2日赴越南主持中越雙邊合作指導委員會第15次會議。

越南民智報（Dan Tri）報導，王毅在訪越期間還將與越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）、越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）會面。

德國之聲11月29日報導，路透社10月曾指出，越中官員正在籌備習近平可能訪問河內，當時的計劃是10月底或11月初。但3名駐河內的外交官之後表示，訪問可能延後到12月。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是越南製造業關鍵的進口來源國。去年中越雙邊貿易增加5.5%，達到1755億美元，其中，中國對越南的貨運量占67%。

報導指出，今年7月，王毅與越南外長裴青山（Bui Thanh Son）會晤期間曾表示，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向一致，經濟高度互補。

隨後，習近平10月在「一帶一路」高峰論壇期間，曾會見出席會議的越南國家主席武文賞。習當時表示，中越兩國在爭取各自民族解放事業中相互支持，結下了「同志加兄弟」的深厚情誼。

不過，越南除了是中國的座上賓外，德國之聲表示，越南也是一些國家對中國供應鏈「去風險」過程中，採取「中國＋1」戰略的目的地之一。對一些世界領先的企業例如三星和蘋果的供應商富士康來說，越南的重要性不斷增加。

越南官方數據顯示，越南已吸引142個國家和地區的外資。英特爾、蘋果、谷歌、波音等大型科技集團正在對擴大在越供應鏈進行研究，以確保其供應鏈的長期穩定性。

今年9月，總統拜登（Joe Biden）對越南國是訪問期間，兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」。德國之聲指出，在此背景下，中國也在與美國角逐對包括越南在內的東南亞國家的影響力。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友9月評論美越關係升級時表示，拜登政府在高科技領域對中國推進「小院高牆」式限制與封鎖，美越關係升級內容之一是加強雙方在人工智慧、供應鏈等領域的合作，這可能導致部分美國企業業務轉移，為越南帶來利多，這是美國拉攏越南作為之一。

越南 王毅 供應鏈

上一則

季辛吉形塑一中政策 中官媒：他代表的理性聲音正增強

延伸閱讀

紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯

紅藍州長電視辯論 紐森被認為代表拜登對戰德桑提斯
不只穩經濟 習近平上海視察海警要求提高執法能力

不只穩經濟 習近平上海視察海警要求提高執法能力
拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」

拜登若突退選2024 民主黨無備案恐陷混亂「每個人都會參選」
路透：王毅赴越南將商談升級一條穿過稀土產地的中越鐵路

路透：王毅赴越南將商談升級一條穿過稀土產地的中越鐵路

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
朱令在病床上迎來50歲生日。（視頻截圖）

鉈中毒28年…清華女朱令智力剩7歲 病榻過50歲生日

2023-11-25 05:30

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行