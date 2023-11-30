華爾街日報評港初選案：受審的是香港法律制度

香港 泛民初選案開始結案陳詞，預計明年裁決。華爾街 日報發表評論文章，指被告被檢控的行為是世界各地政治運動一直在做的，就是利用議員的權力否決政府預算 等來推動民主改革，而這次受審的其實是香港法律制度。

香港泛民初選案是迄今香港最大宗國安法案件，47名被告中有31人認罪，16人不認罪需要接受審訊。審訊今年2月開始，昨天開始檢辯雙方結案陳詞，今天繼續。

法官昨天表示，預計聽取檢辯雙方結案陳詞後，需要3至4個月後才裁決。部份被告由2021年初被捕至今，已還押逾2年。

美媒華爾街日報編輯部今天發表評論文章，指出47名被告被控違反香港國安法下的顛覆國家政權罪，「事實上，接受審訊的是香港的法律制度。」

文章指出，被告被指控的行為是世界各地政治運動一直在做的，就是進行初選將較弱的親民主派候選人淘汰，增加機會令更多民主派能在立法會選舉中當選。他們希望利用立法權力否決財政預算、拖延政府的法案，並向領導人施壓來進行民主改革。

文章指出，在其他國家，策略性地增加在選舉中的議席很正常，但在香港卻會令人被控顛覆國家政權。香港一方面這樣做，一方面向投資者堅稱香港是具法治的一流國際商業中心，「這變得越來越難推銷」。

文章又引述金融時報日前報導，指外資企業要求員工到香港時要使用「拋棄式手機」，以免有關公司的資訊被竊聽。

文章表示，下一宗有關國安法的審訊是壹傳媒創辦人黎智英，預計今年12月18日開審。

文章最後表示，雖然法官指泛民初選案預計3至4個月後才作出裁決，「但在新香港，裁決結果是毫無疑問。這是悲劇。」