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美學者沈大偉：中共國際聲譽已比天安門事件時更低

記者廖士鋒／即時報導
美國學者沈大偉認為，中共現在聲譽比起天安門事件時還要差。（記者廖士鋒／攝影）
美國學者沈大偉認為，中共現在聲譽比起天安門事件時還要差。（記者廖士鋒／攝影）

美國資深中國研究學者沈大偉認為，當前中國國際聲譽比天安門事件更低，他並提出中共政權現在面臨三大挑戰，許多挑戰在政治體制發展的走向下，未來只會加劇。

沈大偉（David Shambaugh）30日出席陸委會與政大國關中心舉辦的的「一黨專政下的『中國式現代化』」國際研討會並做主旨演講，他表示，外界對於中共總書記習近平立場還有很多不了解之處，我們在預測時應該保持謙虛態度，自己很久以前就了解到「絕對不要預測中國未來走向」。

他說，習近平已經掌權十幾年了，誰會知道他竟然會去打壓商業團體、疫情清零，以及回應疫情爆發的方式，這整個都超乎我們預料。他直言，現在國際社群「對整個中國看法非常低落，中國聲譽一直低落，在毛澤東時代已經很低，現在甚至比天安門事件時更低」。

他指出，在整個共產黨跟大眾都有不滿的聲音，比如民間部門或者商人，都是前所未有的不滿，維吾爾族、藏族也非常不滿。至於支持習近平的，主要是受惠的官僚、國安部門、公安部、以及極端民族主義、戰狼型的人群，但這是非常少數的。

沈大偉分析目前習近平面臨的三個挑戰，首先是中國社會現在瀰漫不確定的感覺，相較之下，在鄧江胡時期的改革，社會是充滿活力的；第二是讓所有東西都可以「安全化」，「這顯示這是一位非常不安全、不自信的領導人以及政權，看到的是惡魔與敵人無所不在」。最後是經濟面向，中國經濟正在停滯與萎縮，地方債務高漲、出口下滑。

他表示，像中國這樣的國家，發展到這階段的關鍵議題絕對就是政治與經濟間的關係。要突破中等收入陷阱、實現現代化發展，政治制度必須發揮促進作用，他引用Daron Acemoglu與James A. Robinson兩位學者在「國家為何失敗」這本書中的見解，強調必須脫離榨取式國家、成為包容式國家，未來中國需要與過去截然不同的黨國作法，不再是單一個人集權的國家，更具有回應性、包容性、妥協性、透明、去中心化。

沈大偉提到，共產黨政權過去一直試圖變得更寬容、更包容，在江澤民的後段、胡錦濤的前段是政治改革年代，他將此歸功於曾慶紅。但又表示，不論如何中共政權已經放棄這條道路而且進入萎縮、僵化階段，現在又從十年後回歸到之前的狀態，從「適應」退回到「萎縮」。

習近平 中共 天安門

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