中國經濟狀況恐比實際嚴峻 學者：前三季GDP灌水近一成

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣30日表示，中國實際經濟狀況嚴峻，經估算國內生產毛額（GDP）灌水逼近一成，2023全年經濟增長率恐不到5%。記者黃雅慧／攝影

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣30日在「2024總統大選前後大陸情勢與兩岸關係發展」研討會上表示，中國實際經濟狀況嚴峻，經估算國內生產毛額（GDP）灌水近一成，2023全年中國經濟增長率恐不到5%。目前中國經濟最關鍵問題在房市，中國官方抉擇時機不能拖過2024年，如果中國官方要救，等於要投入約人民幣50兆元到房地產 ，這對中國財政將造成龐大的壓力。

政大國際事務學院東亞所、展望與探索雜誌社30日在台北「舉辦2024總統大選前後大陸情勢與兩岸關係發展研討會」，會中聚集中國研究學者專家探討總統大選前後的中國政治與經濟情勢。

王國臣表示，中國經濟數據充滿矛盾，比如疫情期間貨運量下行，但用電量年增率上升？為何餐飲業上升，但消費者物價指數下行？目前資產如房地產跟股市都不好，到底錢到哪裡去？王國臣認為解答就是資本外逃。也因此，習近平近日現身上海是宣示對招商引資的決心。

他表示，中國實際經濟狀況更加嚴峻，他通過官方發布數據來估算經濟成長率的水分：以2023年前三季固定投資、社消零售、房屋銷售、貨物與服務貿易等支出法與國內生產毛額（GDP）差額計算，共短少人民幣7.2兆元，佔GDP比率達到7.9%。換言之，國內生產毛額（GDP）灌水逼近一成。

「到底救短期還是救長期？」王國臣指出，目前中國擺盪於兩大抉擇之間：一方面要強刺激，重振市場信心；另一方面又要調結構，以鋪墊美中間政經長期對峙的基礎。比如中國貨幣當局一方面要求放寬貸款條件，但同時中共 中央金融工作會議又高舉金融監管。換句話說，扞格的政策目標增加不確定性。

面對中國官方與外界部分觀點認為中共政策工具箱充足，王國臣認為，中國貨幣政策工具其實瀕臨耗竭。他指出，目前有高達九成公開市場操作都是用於抵銷到期回收，且法定存款準備金率已逼近7%的歷史低位，雖然發行人民幣兆元特別國債，中央財政赤字率升至3.8%，但對於鉅額債務，該調幅都只是杯水車薪。

對於中國經濟與房市何時才等見底？王國臣對本報表示，底部浮現的訊號是中國官方明確建商債務解決方案，看是要破產、國企接管或是全面開放監管。目前中國民眾購房意願下降，房企營收銳減，所以抉擇時機不應拖過2024年，否則經濟衰退繼續侵蝕財政能力，擴大金融危機，「屆時中國恐無法力挽狂瀾」。