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中國：對緬北局勢保持高度戒備 勸和促談

中央社台北30日電
緬甸北部少數民族武裝團體成員。路透社
緬甸北部少數民族武裝團體成員。路透社

緬甸北部武裝勢力近期與軍政府交火，加上中國加強打擊緬北的電信詐騙集團，中緬關係受到關注。中國國防部發言人吳謙今天說，中方高度關注緬北局勢，積極勸和促談，且中國軍隊始終保持高度戒備。

根據微博帳號「央廣軍事」，吳謙在例行記者會上表示，中方高度關注緬北局勢，積極勸和促談，敦促緬甸相關各方盡快停火止戰，通過對話協商，以和平方式解決分歧。

解放軍南部戰區先前宣布，25日起在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓。

吳謙今天表示，南部戰區此次實戰化演訓活動，旨在檢驗部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力，以更好維護邊境地區安全穩定，保護邊民生命財產安全。中國軍隊始終保持高度戒備，將時刻做好應對各類突發情況的準備。

綜合外媒報導，緬甸北部由3個少數民族武裝團體組成的聯盟10月發動攻勢，對其他反軍政府人士產生鼓舞。他們聲稱，這次攻勢是為清剿果敢地區的電信詐騙。中國並未阻止反抗軍武裝行動在其邊境附近推進。

由於緬北的電信詐騙多以中國人為對象，普遍引起中國民眾不滿，清剿這些詐騙園區也符合中國利益。

法新社報導，本月稍早，抗議人士在仰光舉行罕見示威活動，指責中國為少數民族武裝團體撐腰。分析人士稱示威經軍政府批准。

中國是緬甸軍政府的主要盟友與武器來源。就在緬北衝突造成緬甸與重要夥伴中國間關係緊張之際，緬甸軍政府新聞資訊單位28日表示，中方1艘驅逐艦、1艘巡防艦和1艘補給艦27日抵達迪拉瓦港（Thilawa），之後雙方將舉行「中緬海上安全演習」。

緬甸 詐騙集團 國防部

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