萬達調整6億美元債還款計劃 獲99.3%以上債券持有人同意

萬達6億美元債調整還款計劃獲99.3%以上債券持有人同意。路透

大連萬達商管公司30日在港交所發出公告，稱在提前同意截止日前——倫敦時間12月8日16時，該公司已收到合格債券 持有人有效交付的必要同意指示，符合會議法定人數的要求，占上述債券本金總額的99.3%以上同意該筆6億美元債的調整還款計劃方案。

據萬達商管公告，發行人、附屬擔保人和公司對債券持有人表示最深切的感謝，能夠在短時間內取得多數債券持有人的支持，證明債券持有人對發行人、附屬擔保人的信心，此次債券的展期能夠使其緩解近期流動性壓力，來應付預期的未來現金流。

萬達商管11月21日公告指，由於當前大陸房地產行業持續低迷，境外資本市場利率 不斷上升，再融資面臨一定困難，為減少短期流動性壓力，該公司宣布，將子公司萬達地產國際有限公司於明年1月底到期的6億美元債還款期調整至明年12月29日，計劃在1年內分四次還清，不涉及其他公開債調整，早鳥同意費率為1%，一般同意費率為0.25%。本次調整計畫還款來自穩定的租金 收入和珠海商管分紅並經過嚴格排布，能100%實現。

據悉，該筆債券票面利率7.25%，投資等級為高收益級，發行規模為6億美元，發行價格為99.036美元，發行收益率7.39%。而在該筆美元債歸還後，萬達商管還有兩筆美元債各4億美元，於2025及2026年分批到期，萬達對此表示有信心按時償還。