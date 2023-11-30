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萬達調整6億美元債還款計劃 獲99.3%以上債券持有人同意

記者謝守真／即時報導
萬達6億美元債調整還款計劃獲99.3%以上債券持有人同意。路透
萬達6億美元債調整還款計劃獲99.3%以上債券持有人同意。路透

大連萬達商管公司30日在港交所發出公告，稱在提前同意截止日前——倫敦時間12月8日16時，該公司已收到合格債券持有人有效交付的必要同意指示，符合會議法定人數的要求，占上述債券本金總額的99.3%以上同意該筆6億美元債的調整還款計劃方案。

據萬達商管公告，發行人、附屬擔保人和公司對債券持有人表示最深切的感謝，能夠在短時間內取得多數債券持有人的支持，證明債券持有人對發行人、附屬擔保人的信心，此次債券的展期能夠使其緩解近期流動性壓力，來應付預期的未來現金流。

萬達商管11月21日公告指，由於當前大陸房地產行業持續低迷，境外資本市場利率不斷上升，再融資面臨一定困難，為減少短期流動性壓力，該公司宣布，將子公司萬達地產國際有限公司於明年1月底到期的6億美元債還款期調整至明年12月29日，計劃在1年內分四次還清，不涉及其他公開債調整，早鳥同意費率為1%，一般同意費率為0.25%。本次調整計畫還款來自穩定的租金收入和珠海商管分紅並經過嚴格排布，能100%實現。

據悉，該筆債券票面利率7.25%，投資等級為高收益級，發行規模為6億美元，發行價格為99.036美元，發行收益率7.39%。而在該筆美元債歸還後，萬達商管還有兩筆美元債各4億美元，於2025及2026年分批到期，萬達對此表示有信心按時償還。

債券 利率 租金

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