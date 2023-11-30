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美駐北京大使伯恩斯擔憂 美國恐失去一代「知華派」

大陸中心／即時報導
美國駐北京大使伯恩斯強調維持美中各層面人文交流的重要性，他擔憂美國可能失去一代「知華派」。（路透）
美國駐北京大使伯恩斯強調維持美中各層面人文交流的重要性，他擔憂美國可能失去一代「知華派」。（路透）

美國駐北京大使伯恩斯在香港《南華早報》30日刊登的專訪中表示，美中必須恢復各層面的人文交流，以防止兩國微妙的關係再次偏離軌道。他並提到，如今在中國的美國留學生人數已大不如前，他為美國可能失去一代「知華派」而感到擔憂。

中國國家主席習近平11月15日在舊金山出席美國友好團體聯合歡迎宴會時宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來五年願邀請五萬名美國青少年來華交流學習。伯恩斯對此表示歡迎。

他指出，「我們不能讓下一代美國學生不了解中國，不會說普通話。不然，20、30年後影響就會顯現出來。」

針對11月中拜習會，中美兩國領導人在恢復雙方人文交流上達成的共識，伯恩斯形容，這是此次兩國元首會晤的一個「重大勝利」。他認為，人文交流是保持兩國關係穩定的基石。

伯恩斯說，「我們兩國政府之間存在著競爭和爭議關係，但在民間層面上，雙方保持聯繫真的很重要。」

伯恩斯強調，美中關係經不起雙方關係減少的代價，兩國必須恢復各個層面的人文交流，以防止「微妙的關係再次偏離軌道」。他還特別提到，美中應擴大留學生規模。「我們需要更多的（美國）年輕人了解中國，我們需要招募中國專家」。

中國網路媒體《觀察者網》指出，美國《外交政策》雜誌早前也曾援引哈佛大學費正清中國研究中心前主任墨菲（Daniel Murphy）的警告稱，美國正在失去一代「知華派」，這恐將嚴重阻礙未來華盛頓對中國的了解和認知。

留學生 北京 舊金山

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