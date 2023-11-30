分析：為了統戰 中國不會輕易切斷ECFA

國台辦發言人朱鳳蓮10月25日出席例行新聞發布會表示。(香港中國通訊社)

展望與探索雜誌社副發行人文瀚今天指出，中國不會輕易切斷兩岸經濟合作架構協議（ECFA），因為這是中共 對台統戰的成果，若是中斷過去幾十年工作就白費了。

政大東亞所、展望與探索雜誌社今天舉辦「2024總統大選前後大陸情勢與兩岸關係發展」學術研討會。

文瀚指出，「和平統一、一國兩制」是目前中國對台政策指導原則，台灣是哪一位政黨候選人當選對此不會有所改變，只是中國的手段會有所變化。

政大東亞所名譽教授丁樹範表示，北京 很多思考是高度政治化的，如果中國將ECFA停止，切斷兩岸關係的責任是在北京，而不是台灣。

他表示，就如有一說法是中共會打金門，但他不這麼認為，因為金門其實是屬於福建省，而不是台灣省，如果打的話，是把台灣與中國的連結切斷。

展望與探索雜誌社研究員鄭光傑指出，從選舉結果分析，台灣民眾投票 自主意識強，不易受中國對台政策影響，顯然中國高估經貿手段的效能。

他進一步指出，中國對台灣進行貿易壁壘調查，目的不只是影響大選結果，更多是因應台灣大選結果的前置預備階段。

中國商務部此前表示，對台灣的貿易壁壘調查將延長3個月，至2024年1月12日。外界關注中國貿易壁壘調查結果，可能導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）終止，進而傷及台灣出口。