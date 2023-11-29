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被中國關押3年 成蕾警告赴中風險、建議赴台學中文

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被中國關押3年 成蕾警告赴中風險、建議赴台學中文

中央社雪梨29日綜合外電報導
成蕾被中國關押逾3年。（Getty Images）
成蕾被中國關押逾3年。（Getty Images）

被中國關押逾3年的澳籍華裔記者成蕾最近警告，想去中國的澳洲民眾不應太「天真」，應注意觸犯中國國安法律的風險。她建議，如果想要提高中文水準，可以前往台灣。

成蕾曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月被中國當局關押，罪名是為境外非法提供國家秘密，2023年10月從中國獲釋回到澳洲。

她最近在澳洲廣播公司（ABC）時事Q&A現場節目上警告，如果澳洲民眾選擇造訪中國，應對中國不斷擴大的國安法律保持警惕。

影片來源：youtube/abcqanda

成蕾提及：「如果我說他們應該（造訪中國），人們會相信我嗎？」、「中國是很大的國家，但我認為，現在的中國已大不相同，不像我2000年造訪的那個中國，不像之後那十年的中國。」

她還說：「我認為，你們必須弄清楚要注意什麼」、「現在，我對任何聲稱要保護...國家安全的事情都非常警惕。」

她指出：「這只是一個籠統的術語，我不希望天真的人去那裡（中國）。如果你們要前往當地，要充分了解風險。」

主持人問成蕾，她是否會再造訪中國？成蕾回答說，她永遠不會把話說得太盡，但她現在不被允許重返中國，她未來十年都無法再申請中國簽證。

她表示：「如果人們想要提高普通話水準，可以前往台灣。」

成蕾 澳洲 華裔

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