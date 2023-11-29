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比亞迪悼股神戰友孟格：有幸得他認可 注入強大信心動力

記者林茂仁／即時報導
比亞迪悼念孟格。圖為孟格（左起）、股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲在2010年為比亞迪新車站台。（網路照片）
比亞迪悼念孟格。圖為孟格（左起）、股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲在2010年為比亞迪新車站台。（網路照片）

波克夏副董事長查理•孟格（Charlie Munger）28日離世，其生前對陸企最成功的投資案例就是比亞迪。新浪財經聯繫了比亞迪，比亞迪集團表示，11月28日，我們痛失一位良師摯友，查理•孟格先生，一位傳奇睿智的百歲老人，智慧與遠見的象徵。

比亞迪指出，查理•孟格先生是當代最偉大的投資家之一，為投資界樹立了一個不朽的標竿。他也是慷慨的慈善家，在教育、醫療、文化和科學研究等領域作出了卓越的貢獻。

比亞迪表示，孟格先生一直堅定看好中國市場，2008年，我們有幸得到他的認可，波克夏成為公司的重要股東。這是公司首次獲得國際頂級投資機構的認可，為我們始終堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力，我們對孟格先生致以最深的敬意，他的智識和精神將永存在我們心中。

孟格在2008年說服波克夏執行長巴菲特以23.32億美元，取得比亞迪的9.9%股權，他形容波克夏這筆投資是「創投式的操作」，「比亞迪是一個奇蹟」，比亞迪董座王傳福每周工作70小時，智商也很高，「他也以積極削減成本聞名，生活風格相對簡樸」。

他說，波克夏最初對比亞迪的2.7億美元投資，後來價值約80億美元、甚至90億美元，「這是相當優異的報酬率」。在比亞迪股價狂漲35倍後，波克夏去年8月揭露首度減碼比亞迪持股。

波克夏 投資 教育

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