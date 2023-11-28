CPI、PMI逐步好轉 潘功勝：中國經濟總體回升態勢更明顯

中國央行行長潘功勝28日表示，中國經濟持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。（路透）

中國人行行長潘功勝28日在香港 金融管理局—國際清算銀行高級別會議上表示，中國經濟持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。預計全年能夠順利實現5%的經濟增長目標，並稱人行將繼續實施穩健的貨幣 政策，支持實體經濟發展。

潘功勝說，過去一年來，很多央行面臨通膨居高不下的挑戰，中國情況則有所不同。當前，中國的消費者物價指數（CPI）正逐步觸底回升。8至9月，CPI恢復正增長；採購經理人指數（PMI）也出現積極變化。製造業PMI持續改善，5月以來總體呈上升趨勢。服務業PMI今年以來一直處於擴張區間。

潘功勝特別指出，分析中國經濟要注意兩個視角：一是當前中國的國內生產毛額（GDP）總量已超人民幣120兆元，龐大基數決定中國經濟很難像此前那樣維持每年8-10%的高速增長。

其次，中國正經歷經濟增長模式轉型。過度依賴基建與房產投資的傳統增長模式，也許短期內能實現更高增速，但也會固化結構性矛盾，損害增長的可持續性。未來高質量與可持續性發展更重要。

潘功勝表示，個別地方政府因經濟轉型，財政收入減少，導致債務問題突顯，中國中央已要求地方政府賣出資產減債，也有其他財政支援。在房地產 債務上，中國因經濟轉型，房地產需求出現變化，他直言，改革會帶來陣痛，但對長期經濟穩定有幫助，官方也鼓勵銀行下調房貸利率因應，目前風險可控。

潘功勝表示，人行會從三方面積極參與國際金融治理：一是加強國際宏觀經濟政策對話與協調；二是堅定推進全球金融治理改革，完善國際貨幣基金的治理結構和代表性；三是與全球各國共同維護全球產業鏈、供應鏈穩定。

在人民幣方面，潘功勝說，人民幣已初步具備國際使用的網絡效應，為境內外主體提供了更加多元化的貨幣選擇，有利於為跨境貿易和投融資活動提供便利、降低匯率風險和匯兌成本。

談及香港金融地位上，潘功勝表示，人行將不斷優化跨境人民幣業務政策體系，強化香港的國際資產管理中心和風險管理中心功能，支持香港打造亞太地區金融科技樞紐和可持續金融中心。他說，「我們堅定支持香港的金融穩定。」

此外，人行28日公布，潘功勝在出席特別行長會後，也召開在港金融機構座談會，就中國與香港金融合作和鞏固香港國際金融中心地位進行交流，滙豐、渣打、中銀香港、花旗、工銀亞洲、農行香港分行、建銀亞洲、農銀國際、摩根士丹利、高盛等金融機構都派員參加。