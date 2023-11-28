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中國房產政策大逆轉 學者：還會有開發商暴雷

記者林宸誼／台北即時報導
文化大學國家發展與中國研究所教授。記者林宸誼／攝影
文化大學國家發展與中國研究所教授。記者林宸誼／攝影

因為接連傳出房地產暴雷，中國日前接連推出救市兩大招，包括「房企融資白名單」和「三個不低於」。不過文化大學國家發展與中國研究所教授陳松興28日指出，中國國有六大行能夠提供的融資，不足以應付保交樓所需要的資金，明年還是會有開發商會出現暴雷。

中國推出救市兩大招，其中之一是擬設立「房企白名單」，涵蓋約50家地產商，包括國企及大型民企，這些房地產商將獲得政策及金融資源的全力支持。

此外，中國央行、金融監管總局、中國證監會等三大部委，聯合召開金融機構座談會，向各銀行提出「三個不低於」要求。

包括本行自身房地產貸款增速不低於銀行行業平均房地產貸款增速；對非國有房企貸款增速不低於本行房地產貸款增速；對非國有房企個人貸款增速不低於本行貸款增速。

陳松興表示，中國約有2,600萬戶沒有完工的預售屋，需要的資金非常龐大，六大行（工行、農行、中行、建行、郵儲、交銀）能夠提供的融資，不足以應付保交樓所需要的資金，所以明年還是會有開發商會出現暴雷。

至於中國金融是否也會崩潰，陳松興指出，中國的金融體系圍牆很明顯，所以外界在談中國金融多不好的時候，其實在牆內不太會知道。「但是他們會有感是銀行提款有困難，所以都說錢一定要存到國有銀行，連股份制都不太信任。」

陳松興提到，中國的銀行呆帳已經這麼多，就會變成放在資產負債表裡面，因此現在整體銀行的放款能力就被限縮，明年銀行的放款能力更將大幅萎縮。這種情況之下，民間的企業其實也沒有向銀行借款的意義，只剩下國營企業會去借款。

貸款 房地產 融資

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