中國出版習近平思想教材 稱青年的強大思想武器

28日，《習近平新時代中國特色社會主義思想概論》教材出版座談會在北京召開。（新華社）

中國持續推動「習思想」學習運動。「習近平 新時代中國特色社會主義思想概論」教材出版座談會今天在北京召開，會議稱此教材是引領當代青年的強大思想武器。

新華社報導，中共 中央宣傳部長李書磊出席這場會議並講話。

會議稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想」是「當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義」，是「指引全黨全國人民團結奮鬥的思想旗幟，也是引領當代青年成長成才的強大思想武器和科學行動指南」。

會議並稱，「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」教材，是推動黨的創新理論「進教材、進課堂、進頭腦」工作的標誌性成果，也是「中國特色哲學社會科學」教材體系建設的標誌性成果。要推動授課教師學深悟透黨的創新理論，切實提升教學品質和效果。

過去幾年，中共多次表明要讓習思想在廣大青年中「入腦入心見行動」。今年3月，中共總書記習近平進入第3個任期，更大規模展開學習運動。

4月時，習近平主持的中央政治局會議決定，全黨自上而下分兩批展開學習貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」主題教育 ，統一思想、統一意志、統一行動。他還設立了「中央學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育領導小組」，組長是中共政治局常委蔡奇。

同樣在4月，中共中央通令全國學習官方新出版的「習近平著作選讀」第1、2卷。其中提到，各大學要把著作作為「師生理論學習教材」，推動習近平思想進教材、進課堂、進頭腦。