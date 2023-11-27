中共「三中全會」今年恐不召開 傳涉及重大改革與人事

中共20屆三中全會迄今遲遲未召開，引發外界高度關注。（Getty Images）

中共 中央政治局11月27日召開會議，但在新華社的報導中卻未提及20屆三中全會，不少分析因此認為，中共今年可能不會召開三中全會。而三中全會遲遲未開，可能涉及將處理重大改革和人事等議題。

網路媒體《香港01》指出，改革開放以來，中共每屆三中全會的召開時間通常在新屆全國代表大會的次年9月到12月召開，偶爾會有例外，如19屆三中全會因涉及「黨和國家機構改革」，提前於2018年2月26日至28日舉行。中共20屆三中全未像五年前一樣提前召開，按慣例，在今年9月至12月召開的可能性較大。

但據新華社報導，中共中央政治局11月27日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》。報導雖提到，「會議還研究了其他事項」，但未提及三中全會。

因中共中央委員會全體會議需要時間準備，一般會提前公布。在20大 前，中共中央政治局通常每個月會召開一次會議，但外界觀察到，20大後，中共中央政治局會議開會頻率有所降低，變成一、兩個月召開一次。由於27日的中央政治局會議未宣布三中全會訊息，使得外界預期，今年恐將不會召開三中全會。

大陸旅美政治評論員鄧聿文指出，27日政治局會議召開沒有提三中全會，可見今年不會舉行三中全會。因為一般要提前公告。此外，12月中共各類會議比較多。

他認為，在習近平看來，今年2月已經舉行過二中全會了，中共黨章規定每年至少舉行一次中共中央委員會全體會議，所以不舉行三中全會也沒違反規定。

回顧大陸改革開放後歷屆三中全會的召開時間：

19屆三中全會於2018年2月26日至28日召開；

18屆三中全會於2013年11月9日至12日召開；

17屆三中全會於2008年10月9日至12日召開；

16屆三中全會於2003年10月11日至14日召開；

15屆三中全會於1998年10月12日至14日召開；

14屆三中全會於1993年11月11日至14日召開；

13屆三中全會於1988年9月26日至30日召開；

12屆中三中全會於1984年10月20日召開。

由於自中共20屆二中全會以來，已有四位中央委員被免職，分別是被免去國務委員和外交部長的秦剛、被免去國務委員和國防部長的李尚福、被免去火箭軍 司令員的李玉超、被免去火箭軍政治委員的徐忠波。因此，中共20屆三中全會可能會撤銷四人的中委職務。

「展望與探索」雜誌社特約研究員郭瑞華在陸委會10月份「大陸與兩岸情勢簡報」中撰文指出，從中共第14屆中央委員會開始，中全會逐漸制度化，每次黨大會後進行七次中全會， 每次全會都有不同的任務。「一中」和「二中全會」與人事有關，前者選舉中央領導機構，後者討論國家機關和全國政協的人事安排。

「三中全會」聚焦經濟與改革問題，「四中全會」則以黨建為主，「五中全會」則會審議下一個五年規畫（計畫），「六中全會」研究當時重要問題；「七中全會」則在下一屆黨的全國代表大會前夕召開，為黨大會進行準備。

因過去45年，中共歷屆三中全會幾乎都涉及改革發展或重大問題。20屆三中全會遲遲未召開，甚至可能延至明年初舉行，分析因此認為，除人事議題外，可能還涉及有重大改革措施尚未最終拍板確定。值得注意的是，若三中全會延至明年3月全國兩會召開前，屆時台灣新一任總統與立委都將已經確定。